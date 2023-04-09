Reyting sonuçları 8 Nisan 2023 Cumartesi | Kardeşlerim, Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler… Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması için araştırmalar başladı. 8 Nisan 2023 Cumartesi reyting sonuçları ile hangi yapımın reyting birincisi olduğu merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Kardeşlerim, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, TRT 1'de Gönül Dağı, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Yüz Yıllık Mucize tekrar bölümü, TV8'de Survivor 2023 yapımları yayınlandı. Peki, 8 Nisan 2023 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile dünün reyting sonuçları…