Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Reyting sonuçları 8 Nisan 2023 Cumartesi | Kardeşlerim, Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler… Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 09.04.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 07:58

Reyting sonuçları 8 Nisan 2023 Cumartesi | Kardeşlerim, Gönül Dağı, Şarkılar Bizi SöylerDünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması için araştırmalar başladı. 8 Nisan 2023 Cumartesi reyting sonuçları ile hangi yapımın reyting birincisi olduğu merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Kardeşlerim, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, TRT 1'de Gönül Dağı, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Yüz Yıllık Mucize tekrar bölümü, TV8'de Survivor 2023 yapımları yayınlandı. Peki, 8 Nisan 2023 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile dünün reyting sonuçları

Reyting sonuçları 8 Nisan 2023 Cumartesi | Kardeşlerim, Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler… Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenler tarafından sorgulanmaya başlandı. 8 Nisan 2023 Cumartesi akşamı yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Dün akşam Kardeşlerim, Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür Show, Yüz Yıllık Mucize tekrar bölümü, Survivor 2023 gibi yapımlar izleyici karşısındaydı. Sevdikleri dizinin başarısını merak eden izleyiciler Total ve AB reyting sıralaması için araştırmalarına başladı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 8 Nisan 2023 Cumartesi reyting sonuçları sıralaması…

Reyting sonuçları 8 Nisan 2023 Cumartesi | Kardeşlerim, Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler… Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

8 NİSAN 2023 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 8 Nisan Cumartesi reyting sonuçları şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 8 Nisan 2023 Cumartesi | Kardeşlerim, Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler… Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

8 NİSAN 2023 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

8 Nisan 2023 Cumartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 8 Nisan 2023 Cumartesi | Kardeşlerim, Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler… Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

1 Nisan 2023 Cumartesi akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları 8 Nisan 2023 Cumartesi | Kardeşlerim, Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler… Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TOTAL

1 - Gönül Dağı

2 - Kardeşlerim

3 - Ana Haber Hafta Sonu

SON DAKİKA