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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 9 Mayıs Perşembe tablosu: Total ve AB'de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 09:38

Reyting sonuçları 9 Mayıs Perşembe tablosu: Total ve AB'de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu, açıklandı mı?

Reyting sonuçları 9 Mayıs Perşembe listeleri medyanın gündemindeki yerini aldı. Total, AB, ABC+ tablolarında değerlendirilen izlenme oranları bu kez her hafta perşembe ekranlara gelen yapımlarla takip ediliyor. Aldatmak, İnci Taneleri gibi dizilerin yeni bölümleri yanı sıra Survivor da kaptanlık ve dokunulmaz oyunu ile izlendi. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar...

Reyting sonuçları 9 Mayıs Perşembe tablosu: Total ve AB’de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu, açıklandı mı?

Reyting sonuçları 9 Mayıs 2024 Perşembe Total ve AB listelerinde takip ediliyor. Her gün sabah saatlerinde açıklanan tablolar üzerinden en çok izlenen diziler ve programlar belli oluyor. İlk üç yapım yakın mercek altında. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları 9 Mayıs Perşembe tablosu: Total ve AB’de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu, açıklandı mı?

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 9 MAYIS 2024

9 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 9 Mayıs Perşembe tablosu: Total ve AB’de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu, açıklandı mı?

2 MAYIS REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1.sırada "İnci Taneleri", 2. sırada "Survivor All Star", 3.sırada "Hudutsuz Sevda" yer aldı.

Reyting sonuçları 9 Mayıs Perşembe tablosu: Total ve AB’de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu, açıklandı mı?

AB'de 1.sırada "İnci Taneleri", 2.sırada "Survivor All Star", 3.sırada "İnci Taneleri" dizisinin özeti yer aldı.

Reyting sonuçları 9 Mayıs Perşembe tablosu: Total ve AB’de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu, açıklandı mı?
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