Reyting sonuçları 9 Mayıs Perşembe tablosu: Total ve AB’de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu, açıklandı mı?

Reyting sonuçları 9 Mayıs 2024 Perşembe Total ve AB listelerinde takip ediliyor. Her gün sabah saatlerinde açıklanan tablolar üzerinden en çok izlenen diziler ve programlar belli oluyor. İlk üç yapım yakın mercek altında. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?