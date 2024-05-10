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Reyting sonuçları 9 Mayıs Perşembe tablosu: Total ve AB'de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
09:38
Reyting sonuçları 9 Mayıs Perşembe tablosu: Total ve AB'de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu, açıklandı mı?
Reyting sonuçları 9 Mayıs Perşembe listeleri medyanın gündemindeki yerini aldı. Total, AB, ABC+ tablolarında değerlendirilen izlenme oranları bu kez her hafta perşembe ekranlara gelen yapımlarla takip ediliyor. Aldatmak, İnci Taneleri gibi dizilerin yeni bölümleri yanı sıra Survivor da kaptanlık ve dokunulmaz oyunu ile izlendi. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar...