REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 6 Aralık 2021 Dünün Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
6 Aralık 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Yasak Elma aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.
20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş
00:15 Aziz
02:45 Üç Kuruş
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09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Bende Kal
01:30 Bende Kal
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
00:20 Destan