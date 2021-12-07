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Giriş Tarihi: 07.12.2021 08:27 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 11:27

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 6 Aralık 2021 Dünün Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama!

Pazartesi gününe ilişkin reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama merak ediliyor. Kalp Yarası ve Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu gibi birbirinden iddialı dizi, film ve programların ekranlara geldiği bugünde sıralama da izlenme oranlarına göre neredeyse her hafta değişiklik gösteriyor. Bu haftaya ilişkin sonuçlar ise 6 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Soruları yanıt aramaya başladı. İşte 6 Aralık 2021 dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 6 Aralık 2021 Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama!

Dünün AB ve TOTAL sıralaması ile reyting sonuçları merakla bekleniyor. Geçtiğimiz gün televizyon ekranlarına gelen Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası ve Üç Kuruş gibi birbirinden iddialı yapımlar yepyeni bölümlerini yayınladı. Binlerce kişi takip ettiği yapımlara yönelik olarak reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Özellikle medya gündeminin yakın takipçilerini ilgilendiren konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. İşte 6 Aralık Pazartesi dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 6 Aralık 2021 Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Aralık 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Yasak Elma aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş
00:15 Aziz
02:45 Üç Kuruş

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Bende Kal
01:30 Bende Kal


ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
00:20 Destan

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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 6 Aralık 2021 Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya ile Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Yasak Elma
23.45 Evlilik Hakkında Her Şey

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:00 Masumlar Apartmanı
13:00 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:15 Gönül Dağı
02:50 Gizemli Tarih "Derinkuyu"

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 6 Aralık 2021 Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama!
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