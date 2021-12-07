REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 6 Aralık 2021 Dünün Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama!

Pazartesi gününe ilişkin reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama merak ediliyor. Kalp Yarası ve Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu gibi birbirinden iddialı dizi, film ve programların ekranlara geldiği bugünde sıralama da izlenme oranlarına göre neredeyse her hafta değişiklik gösteriyor. Bu haftaya ilişkin sonuçlar ise 6 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Soruları yanıt aramaya başladı. İşte 6 Aralık 2021 dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...