Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık dünün reyting sonuçları ile Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Annemizi Saklarken kim birinci oldu?

Reyting sonuçları ile en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar en çok izleyiciye ulaşmak için rekabet ederken izleyici kitlesi 8 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Geçen hafta Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık 2021 dünün reyting sonuçları ile Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Annemizi Saklarken kim birinci oldu?