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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık dünün reyting sonuçları ile Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Annemizi Saklarken kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 09.12.2021 07:20 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 07:20

Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık dünün reyting sonuçları ile Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Annemizi Saklarken kim birinci oldu?

Çarşamba akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken 8 Aralık Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz yeni bölümü yayınlandı. Öte yandan Star TV'de Annemizi Saklarken dizisi 1.bölümü izleyiciyle buluştu. Geçen hafta Kuruluş Osman zirvenin tek sahibi olurken bu haftaki Total, AB, Abc1 sıralaması merak ediliyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık 2021 dünün reyting sonuçları ile Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Annemizi Saklarken kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık dünün reyting sonuçları ile Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Annemizi Saklarken kim birinci oldu?

Reyting sonuçları ile en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar en çok izleyiciye ulaşmak için rekabet ederken izleyici kitlesi 8 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Geçen hafta Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık 2021 dünün reyting sonuçları ile Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Annemizi Saklarken kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık dünün reyting sonuçları ile Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Annemizi Saklarken kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 8 ARALIK 2021

Reyting sonuçları ile henüz birinci olan yapım belli olmadı. Her gün saat 10:00-10:30 saatleri arasında açıklanan sonuçlar için Dünün reyting sıralaması ile reytinglerde kim birinci oldu, hangi dizi birinci soruları haberimizde yanıt bulacak…

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

1 Aralık 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık dünün reyting sonuçları ile Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Annemizi Saklarken kim birinci oldu?

TOTAL İLK 5 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

AB İLK 5 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık dünün reyting sonuçları ile Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Annemizi Saklarken kim birinci oldu?
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