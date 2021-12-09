Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık dünün reyting sonuçları ile Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Annemizi Saklarken kim birinci oldu?

Çarşamba akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken 8 Aralık Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz yeni bölümü yayınlandı. Öte yandan Star TV'de Annemizi Saklarken dizisi 1.bölümü izleyiciyle buluştu. Geçen hafta Kuruluş Osman zirvenin tek sahibi olurken bu haftaki Total, AB, Abc1 sıralaması merak ediliyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık 2021 dünün reyting sonuçları ile Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Annemizi Saklarken kim birinci oldu?