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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklanıyor! 2 Şubat 2023 Perşembe Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 03.02.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 07:57

Reyting sonuçları açıklanıyor! 2 Şubat 2023 Perşembe Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması araştırmaları hız kazandı. 2 Şubat 2023 Perşembe reyting sonuçları ile kimin reyting birincisi olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Aldatmak, TRT 1'de Al Sancak, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV'de Deliha 2, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, TV8'de Survivor 2023 ve Tuzak yapımları ekrana geldi. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, reytinglerde kim birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 2 Şubat Perşembe reyting sonuçları

Reyting sonuçları açıklanıyor! 2 Şubat 2023 Perşembe Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları sabahın ilk saatleriyle beraber sorgulanıyor. 2 Şubat Perşembe akşamı yayınlanan yapımlar reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Dün akşam Aldatmak, Camdaki Kız, Al Sancak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Tuzak, Survivor 2023 gibi yapımlar yayınlandı. Bu dizilerin Total ve AB reyting sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 2 Şubat 2023 Perşembe reyting sonuçları sıralaması…

Reyting sonuçları açıklanıyor! 2 Şubat 2023 Perşembe Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

2 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 2 Şubat Perşembe reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları açıklanıyor! 2 Şubat 2023 Perşembe Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

2 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

2 Şubat 2023 Perşembe akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları açıklanıyor! 2 Şubat 2023 Perşembe Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

26 Ocak Perşembe akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları açıklanıyor! 2 Şubat 2023 Perşembe Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

TOTAL

1 - Al Sancak

2 - Esra Erol'da

3 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

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