Dünün reyting sonuçları sıralaması araştırmaları hız kazandı. 2 Şubat 2023 Perşembe reyting sonuçları ile kimin reyting birincisi olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Aldatmak, TRT 1'de Al Sancak, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV'de Deliha 2, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, TV8'de Survivor 2023 ve Tuzak yapımları ekrana geldi. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, reytinglerde kim birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 2 Şubat Perşembe reyting sonuçları…