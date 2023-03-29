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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 28 MART 2023 SALI | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 09:52

REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 28 MART 2023 SALI | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

Dünün reyting sonuçları sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. 28 Mart 2023 Salı reyting sonuçları ile hangi yapımın reyting birincisi olduğu merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star TV'de Gecenin Ucunda, Show TV'de Aile, TV8'de Survivor 2023 yapımları ekrana geldi. TRT 1 ekranlarında ise UEFA EURO Elemeleri Türkiye Hırvatistan milli maçı yayınlandı. Peki, 28 Mart 2023 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile dünün reyting sonuçları

REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 28 MART 2023 SALI | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

Dünün reyting sonuçları günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başladı. 28 Mart 2023 Salı akşamı yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Dün akşam Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Gecenin Ucunda, Aile, UEFA EURO Elemeleri Türkiye Hırvatistan, Survivor 2023 gibi yapımlar izleyici karşısındaydı. Bu noktada sevdikleri dizinin milli maç karşısındaki başarısını merak eden izleyiciler dizi ve programların Total ve AB reyting sıralaması için araştırmalarına başladı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 28 Mart 2023 Salı reyting sonuçları sıralaması…

REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 28 MART 2023 SALI | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

28 MART 2023 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 28 Mart Salı reyting sonuçları şöyle;

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REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 28 MART 2023 SALI | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

28 MART 2023 SALI REYTİNG SONUÇLARI

28 Mart 2023 Salı akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 28 MART 2023 SALI | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

21 Mart Salı akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

TOTAL

1 - Ben Bu Cihana Sığmazam

2 - Üç Kız Kardeş

3 - Aile

REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 28 MART 2023 SALI | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

AB

1 - Aile

2 - Ana Haber

3 - Aile özet bölümü

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