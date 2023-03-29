REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 28 MART 2023 SALI | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

Dünün reyting sonuçları sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. 28 Mart 2023 Salı reyting sonuçları ile hangi yapımın reyting birincisi olduğu merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star TV'de Gecenin Ucunda, Show TV'de Aile, TV8'de Survivor 2023 yapımları ekrana geldi. TRT 1 ekranlarında ise UEFA EURO Elemeleri Türkiye Hırvatistan milli maçı yayınlandı. Peki, 28 Mart 2023 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile dünün reyting sonuçları…