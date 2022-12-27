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Haberler Yaşam Reyting sonuçları Pazartesi 26 Aralık 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 27.12.2022 06:43 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 06:45

Reyting sonuçları Pazartesi 26 Aralık 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri son dakika sabah saatlerinde paylaşılıyor. Medyanın en önemli konuları arasında yer alan reyting sıralaması tablosu dünün yayın akışı ile gündeme geldi. Her hafta Pazartesi günü yayımlanan yapımlar reyting birincisi olmak için yarışıyor. Dün akşam ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı, Sipahi gibi yapımlar reyting sonuçları listesinde değerlendiriliyor. Total ve AB grubunda görülen liste dizilerin devamlılığı açısından oldukça önemli. İşte, 26 Aralık Pazartesi reyting sonuçları...

Reyting sonuçları Pazartesi 26 Aralık 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazartesi 26 Aralık sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi koltuğunu kazanmak için yayında. Son dönemde reyting sebebiyle biten yapımların ardından dizi devamlılığı oldukça önemli. Sonuçlar, Total ve AB grubunda belli oluyor. Reyting sıralaması izleyenler tarafından da takip ediliyor. İşte, dünün reyting sonuçları...

Reyting sonuçları Pazartesi 26 Aralık 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ 26 ARALIK

26 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sıralama açıklandığında haberimizde olacak.

Geçen haftanın sonuçları için:

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Reyting sonuçları Pazartesi 26 Aralık 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

19 ARALIK REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Esra Erol'da", 2. sırada TRT1'de ekrana gelen "Alparslan Büyük Selçuklu" yer aldı.

AB grubunda ise Alparslan Büyük Selçuklu ilk sıraya oturdu.

Reyting sonuçları Pazartesi 26 Aralık 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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Reyting sonuçları Pazartesi 26 Aralık 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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