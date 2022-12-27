Haberler Yaşam Reyting sonuçları Pazartesi 26 Aralık 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Giriş Tarihi: 27.12.2022 06:43 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 06:45

Reyting sonuçları Pazartesi 26 Aralık 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri son dakika sabah saatlerinde paylaşılıyor. Medyanın en önemli konuları arasında yer alan reyting sıralaması tablosu dünün yayın akışı ile gündeme geldi. Her hafta Pazartesi günü yayımlanan yapımlar reyting birincisi olmak için yarışıyor. Dün akşam ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı, Sipahi gibi yapımlar reyting sonuçları listesinde değerlendiriliyor. Total ve AB grubunda görülen liste dizilerin devamlılığı açısından oldukça önemli. İşte, 26 Aralık Pazartesi reyting sonuçları...