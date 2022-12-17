Dünün reyting sonuçları ''Hangi yapım reyting birincisi oldu?'' sorusu ile araştırılıyor. 16 Aralık 2022 Cuma akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en yüksek izlenme oranını elde eden yapım merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Yalnız Kurt, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Gecenin birincisi olmak için yarışan bu yapımların reyting sonuçları sorgulanıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 16 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları…