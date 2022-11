Rise of Empires Ottoman 2. Sezon yayın tarihi belli oldu. Netflix'in yerli yapımları arasında yer alan Rise of Empires Ottoman konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Yapımın ilk sezonu İstanbul'un fethini konu alıyordu. Peki, Rise of Empires Ottoman yeni sezon konusu ne olacak, hangi dönemde geçecek? Rise of Empires Ottoman yeni sezon ne zaman çıkacak? İşte detaylar…