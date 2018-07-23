Rizeli demir ustasından 'Dev silah'

Erdem, şimdiye kadar yaptığı ürünlerin patentini almadığını dile getirerek, "Patent işleriyle uğraşan bir arkadaşım patent başvurusu yapmamı söyledi. Ben de bu silahın patentini almak için başvurdum." dedi.
Silahını bir müzede de sergilemek istediğini dile getiren demirci Zafer Erdem, "Bu yaptığım toplumun malıdır. Bir müzede sergilenmesine memnun olurum. Takdir edilmek insanı hoşnut eder. İnsanların gelip görebileceği, 'Böyle bir şey de yapılabilirmiş.' diyeceği en iyi ortam müzedir. Müzede sergilenmesi için hatta daha başka projeler de sunabilirim. Repertuvarımda bol miktarlı hareketli heykeller de var. İnsanların bu ilgisi beni biraz daha heyecanlandırdı. Diğer projeler daha çabuk çıkacaktır." diye konuştu.