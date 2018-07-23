Rizeli demir ustasından 'Dev silah'

Çalışan bir düzeneği, hareketli bir mekanizması olduğu için silah yapmayı tercih ettiğini anlatan Erdem, şöyle devam etti:

"Böyle bir şeyin ilgi çekeceğini düşündüm. Bu silahı yapmaya niyet ettiğimde dükkanımın önünde firmamın logosu olarak sergilemeyi düşündüm. Ancak tamamlayınca çok ilgi gördü. Silahı yapmadan önce çizdim. Orijinal silah üzerinden ölçülerini aldım. Bu yaptığım 357 Magnum'un 10 katı büyüklüğünde. Her şeyi orijinaliyle birebir aynı. Namlu ucundan kabza altına kadar 3 metre uzunluğunda ve 100 kilogram ağırlığında. Tam fonksiyonel bir düzeneği olmaz ama ses fişeği atmak için mermi düzeneği yapabilirim."