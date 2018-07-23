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demir ustasından ' silah'

Giriş Tarihi: 23.07.2018 12:02 Güncelleme Tarihi: 23.07.2018 12:12
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demir ustasından ' silah'
Rizeli demir ustasından 'Dev silah'

Kendisini "hareketli heykel ustası" olarak tanıtan 18 yıllık demirci Zafer Erdem, yaklaşık 1,5 ayda yaptığı 3 metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığındaki "357 Magnum" adını verdiği silah heykelinin patentini almak için başvurdu.

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demir ustasından ' silah'
Rizeli demir ustasından 'Dev silah'

Marangoz bir aileden gelen 42 yaşındaki imam hatip lisesi mezunu Zafer Erdem, 18 yıldır demire şekil vererek hareketli heykeller yapıyor.

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demir ustasından ' silah'
Rizeli demir ustasından 'Dev silah'

Beykoz'daki Galaksi Endüstriyel Tasarım ve Kinetik Heykel Atölyesi'nde 5 metre uzunluğunda tenis raketi, ağaç, masa, sehpa, metal şapka, çanta ve at başlığı da yapan Erdem, jiroskop ve rüzgar gülü de tasarlamayı hedefliyor.

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demir ustasından ' silah'
Rizeli demir ustasından 'Dev silah'

Kendisini "hareketli heykel ustası" olarak tanımlayan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz insanı olarak silahlara karşı merakı bulunduğunu belirterek, küçük silah yapmak yasak olduğu için silahın heykelini yapmaya karar verdiğini söyledi.

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demir ustasından ' silah'
Rizeli demir ustasından 'Dev silah'

Çalışan bir düzeneği, hareketli bir mekanizması olduğu için silah yapmayı tercih ettiğini anlatan Erdem, şöyle am etti:

"Böyle bir şeyin ilgi çekeceğini düşündüm. Bu silahı yapmaya niyet ettiğimde dükkanımın önünde firmamın logosu olarak sergilemeyi düşündüm. Ancak tamamlayınca çok ilgi gördü. Silahı yapmadan önce çizdim. Orijinal silah üzerinden ölçülerini aldım. Bu yaptığım 357 Magnum'un 10 katı büyüklüğünde. Her şeyi orijinaliyle birebir aynı. Namlu ucundan kabza altına kadar 3 metre uzunluğunda ve 100 kilogram ağırlığında. Tam fonksiyonel bir düzeneği olmaz ama ses fişeği atmak için mermi düzeneği yapabilirim."

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demir ustasından ' silah'
Rizeli demir ustasından 'Dev silah'

Erdem, şimdiye kadar yaptığı ürünlerin patentini almadığını dile getirerek, "Patent işleriyle uğraşan bir arkadaşım patent başvurusu yapmamı söyledi. Ben de bu silahın patentini almak için başvurdum." dedi.

Silahını bir müzede de sergilemek istediğini dile getiren demirci Zafer Erdem, "Bu yaptığım toplumun malıdır. Bir müzede sergilenmesine memnun olurum. Takdir edilmek insanı hoşnut eder. İnsanların gelip görebileceği, 'Böyle bir şey de yapılabilirmiş.' diyeceği en iyi ortam müzedir. Müzede sergilenmesi için hatta daha başka projeler de sunabilirim. Repertuvarımda bol miktarlı hareketli heykeller de var. İnsanların bu ilgisi beni biraz daha heyecanlandırdı. Diğer projeler daha çabuk çıkacaktır." diye konuştu.

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demir ustasından ' silah'
Rizeli demir ustasından 'Dev silah'

"Yaptıklarımı bazı insanlar anlamadı"

Zafer Erdem, 18 yıldan beri demircilik yaptığını, ürettiği şeylerin sıradan olmamasına özen gösterdiğini belirterek, "Biraz daha değişik yaparak çıtayı yükseltmek gerekir. Bu gerekçeyle hep işlerime bir şeyler kattım. Yaptıklarımı bazı insanlar anlamadı, bazılarına da ilginç geldi." dedi.

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