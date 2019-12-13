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gemisi Boğazı'ndan geçti

yönünden Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması Karadeniz Filosu'na bağlı "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.12.2019 17:04 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 17:05
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi saat 15.00'te, 'nden Boğazı'na giriş yaptı.

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Askeri kargo gemisi saat 16.15 sıralarında önlerine ulaştı.

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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

kargo gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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