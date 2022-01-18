Rus kadın her yere onunla gidiyor! Görenler şaşıp kalıyor...

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMIYOR! GENÇ KADIN HER YERE ONUNLA GİDİYOR... Bu ayı diğerlerine benzemiyor. İnsan arkadaşı tarafından bir Rus şehrinin etrafında sürülürken, iki yıl önce safari parkından kurtarılan ayı şık bir şekilde seyahat ediyor. 24 yaşındaki Veronika Dichka, bir Himalaya ayısı olan Toptyzhka'yı Sibirya'nın Novosibirsk şehri çevresinde ve ayının ağaçlara tırmanıp özgürce dolaşabileceği ormanlara ve tarlalara yaptığı gezilerde yanında götürüyor. Dichka, araba sürerken yolcu koltuğunda oturan Toptyzhka ile seyahat ederken asla kafes kullanmadığını, bundan sonra da kullanmayı düşünmediğini ve buna karşı olduğunu söyledi. 24 yaşındaki kadın, 'Toptyzhka arabada seyahat ederken oldukça sakin davranıyor ancak bazen emniyet kemerini çekerek oynamayı seviyor' diye konuştu. 'TAVIRLARI ÇOK OLUMLU' 'Ayının asıl ilgilendiği şey direksiyon simidi. Ayrıca burnuyla ışığı açıp kapayarak çok iyi vakit geçiriyordu' diyen Dichka, Toptyzkha'nın 'meraklı doğasından dolayı araba yolculuklarına karşı her zaman olumlu bir tavrı olduğunu' da sözlerine ekledi. Ayının sahibi Maya Kirsanova, ayının yardıma ihtiyacı olduğunu ve Dichka'nın o zamandan beri neredeyse her gününü devasa canavarla geçirdiğini söyledi. Dichka ayıyı 2019'da bir safari parkından kurtardı. 'Sık sık ayılardan korkup korkmadığım sorulur, ama tam tersine Toptyzhka'nın yanında kendimi güvende hissediyorum' dedi. AYI İLE YÜZ YÜZE GELDİLER ABD'nin Alaska eyaletinde 14 Temmuz'da yürüyüş yapan bir turist kafilesi, bir anda Kuzey Amerika bozayısıyla karşılaştı. TikTok'ta üç gün önce paylaşılan olayın görüntüleri, 11 milyondan fazla kez görüntülendi. Kafileyi Katmai Ulusal Parkı ve Koruma Bölgesi'ne götüren rehber, grubun etrafında dolanan ayıyı konuşarak sakinleştirdi. Adı açıklanmayan soğukkanlı rehberin videoda, 'Hey koca oğlan' ve 'Hey ayı' diyerek dev hayvanı yatıştırdığı görülüyor. Ayı, turistlerin yanında biraz dolaştıktan sonra yoluna devam ediyor. O anları kaydeden 44 yaşındaki Cara Siciliano, şöyle konuştu: 'Rehberimiz o yolu bin kez geçtiğini ve daha önce hiç böyle bir şey görmediğini söyledi. Dürüst olmak gerekirse daha fazla korkmadığıma şaşırdım. İlk tepkim gökyüzüne bakıp dua etmek oldu. Bunun ardından telefonun kayıt tuşuna bastım.' Siciliano, ayının, kendilerinin yanına gelmeden önce başka bir ayıyla kavga ettiğini ve bu yüzden pilotun taktiğinin işe yaramasına şaşırdığını söyledi. New York Post'un aktardığına göre ayı uzmanları, pilotun ABD Milli Park Hizmeti'nin tavsiyelerine uyduğunu söyledi. Zira ABD Milli Park Hizmeti, yabani ayıları korkutmamanın önemli olduğunu bildiriyor: 'Bir ayıyla karşılaştığınızda sakin olun. Çoğu ayının size saldırmak istemediğini unutmayın. Bu hayvanlar genellikle yalnız bırakılmak istiyor. Ayıyla alçak tonda konuşmaya devam edin. Bu hem sizin sakin kalmanıza yarayacak hem de ayı için tehdit oluşturmayacak. Çığlık veya ani hareket bir saldırıya uğramanıza sebebiyet verebilir. Asla ayı seslerini taklit etmeyin veya tiz bir gıcırtı çıkarmayın.'