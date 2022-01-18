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Haberler Yaşam Rus kadın her yere onunla gidiyor! Görenler şaşıp kalıyor...
Giriş Tarihi: 18.01.2022 08:31 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 08:31

Rus kadın her yere onunla gidiyor! Görenler şaşıp kalıyor...

Rusya'da 24 yaşındaki bir kadının, arabayla seyahat ederken yan koltuğundaki yol arkadaşı tüm dünyayı hayrete düşürdü. Himalaya ayısının ise keyfi oldukça yerinde göründü.

Rus kadın her yere onunla gidiyor! Görenler şaşıp kalıyor...

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMIYOR! GENÇ KADIN HER YERE ONUNLA GİDİYOR...

Bu ayı diğerlerine benzemiyor. İnsan arkadaşı tarafından bir Rus şehrinin etrafında sürülürken, iki yıl önce safari parkından kurtarılan ayı şık bir şekilde seyahat ediyor.

Rus kadın her yere onunla gidiyor! Görenler şaşıp kalıyor...

24 yaşındaki Veronika Dichka, bir Himalaya ayısı olan Toptyzhka'yı Sibirya'nın Novosibirsk şehri çevresinde ve ayının ağaçlara tırmanıp özgürce dolaşabileceği ormanlara ve tarlalara yaptığı gezilerde yanında götürüyor.

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Rus kadın her yere onunla gidiyor! Görenler şaşıp kalıyor...

Dichka, araba sürerken yolcu koltuğunda oturan Toptyzhka ile seyahat ederken asla kafes kullanmadığını, bundan sonra da kullanmayı düşünmediğini ve buna karşı olduğunu söyledi.

Rus kadın her yere onunla gidiyor! Görenler şaşıp kalıyor...

24 yaşındaki kadın, "Toptyzhka arabada seyahat ederken oldukça sakin davranıyor ancak bazen emniyet kemerini çekerek oynamayı seviyor' diye konuştu.

Rus kadın her yere onunla gidiyor! Görenler şaşıp kalıyor...

'TAVIRLARI ÇOK OLUMLU'

"Ayının asıl ilgilendiği şey direksiyon simidi. Ayrıca burnuyla ışığı açıp kapayarak çok iyi vakit geçiriyordu" diyen Dichka, Toptyzkha'nın 'meraklı doğasından dolayı araba yolculuklarına karşı her zaman olumlu bir tavrı olduğunu' da sözlerine ekledi.

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