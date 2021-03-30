Rus kadının feci ölümü! Banyoda selfie çekme isteği hayatına mal oldu

Teknolojinin hayatımızda birçok şeyi kolaylaştırdığı bir gerçek. Yalnız diğer taraftan aynı teknoloji kimi riskleri de içinde barındırıyor. Üsteik bazıları ölümcül. İşte genç Anastasia'nın başına gelenler tam da böyle bir durum olarak haberlere yansıdı.