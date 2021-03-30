HaberlerYaşamRus kadının feci ölümü! Banyoda selfie çekme isteği hayatına mal oldu
Rus kadının feci ölümü! Banyoda selfie çekme isteği hayatına mal oldu
Rusya'da genç bir kadın duş almak için küvete girdi. Küvette bir yandan telefonuyla da uğraşmaktan vazgeçmedi. İşte bu hatası hayatına mal oldu. Uzmanlar sık sık duş alırken telefonun hele de şarja takılı şekilde kullanılmaması uyarısında bulunuyor. Bu uyarıların pek çok kez dikkate alınmadığı Rusya'dan feci bir ölüm haberi geldi. Gençliğinin baharında olan Anastasia Scherbinina, banyodayken telefonunu düşürdü ve korkunç bir elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. 25 yaşındaki kadının daha önce bir milletvekilinin yanında çalıştığı öğrenildi. İşte bu korkunç haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 30.03.2021
11:18
Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
11:24
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