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Rus kadının feci ölümü! Banyoda selfie çekme isteği hayatına mal oldu

'da genç bir kadın duş almak için küvete girdi. Küvette bir yandan telefonuyla da uğraşmaktan vazgeçmedi. İşte bu hatası hayatına mal oldu. Uzmanlar sık sık duş alırken telefonun hele de şarja takılı şekilde kullanılmaması uyarısında bulunuyor. Bu uyarıların pek çok kez dikkate alınmadığı Rusya'dan feci bir haberi geldi. Gençliğinin baharında olan Anastasia Scherbinina, banyodayken telefonunu düşürdü ve korkunç bir elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. 25 yaşındaki kadının daha önce bir milletvekilinin yanında çalıştığı öğrenildi. İşte bu korkunç haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 11:24
Rus kadının feci ölümü! Banyoda selfie çekme isteği hayatına mal oldu

Teknolojinin hayatımızda birçok şeyi kolaylaştırdığı bir gerçek. Yalnız diğer taraftan aynı teknoloji kimi riskleri de içinde barındırıyor. Üsteik bazıları ölümcül. İşte genç Anastasia'nın başına gelenler tam da böyle bir durum olarak haberlere yansıdı.

Rus kadının feci ölümü! Banyoda selfie çekme isteği hayatına mal oldu

TELEFONUNU DÜŞÜRDÜ HAYATINI KAYBETTİ

Rus genç kadın Anastasia Scherbinina, banyodayken telefonunu düşürdü ve korkunç bir elektrik çarpması sonucu hayatını kaybederek, bu şekilde yaşamını yitiren pek çok gençten biri oldu.

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Rus kadının feci ölümü! Banyoda selfie çekme isteği hayatına mal oldu

Genç kadının 'nın Novosibirsk kentindeki evinde, banyodayken telefonunu ettiği ve bir yandan selfie çekmeye çalıştığı düşünülüyor. Anastasia, daha önce bir milletvekilinin yardımcısı olarak çalışmıştı. Rusya'da bu gibi trajediler sık sık yaşanıyor. Banyoda kullanan gençlerin art arda elektrik çarpması sonucu ölümleri sonrasında Rus yetkililer ve polis yetkilileri peş peşe uyarılarda bulunmuştu.

Rus kadının feci ölümü! Banyoda selfie çekme isteği hayatına mal oldu

ANLIK HATA CANINDAN ETTİ
'nın Arkhangelsk şehrinde yaşayan Olesya Semenova da, küvetteyken akıllı telefonunu kullanmak istedi. Ancak bir anlık hatası, genç kadının sonunu hazırladı.

Rus kadının feci ölümü! Banyoda selfie çekme isteği hayatına mal oldu

Telefonunu olurken küvete düşüren Rus kadın, elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Şoke eden olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken Rus yetkililer merakı nedeniyle benzer vakaların artması nedeniyle yeni önlemler alarak uyarılar yayınladı.

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