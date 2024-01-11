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Haberler Yaşam Rus turist Nadezhda Larygina ormanda kayboldu: Dikkat çeken cep telefonu detayı!
Giriş Tarihi: 11.01.2024 17:22 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 17:22

Rus turist Nadezhda Larygina ormanda kayboldu: Dikkat çeken cep telefonu detayı!

Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 31 Aralık'ta tatil için Antalya'ya geldi. 4 Ocak'ta ormana yürüyüşe çıkan Larygina geri dönmedi. Genç kadının 8 Ocak'taki uçağına da binmemesi üzerine ekipler harekete geçti. 39 kişilik ekibin aradığı Larygina'nın cep telefonunun bulunduğu belirtildi.

DHA
Rus turist Nadezhda Larygina ormanda kayboldu: Dikkat çeken cep telefonu detayı!

Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 31 Aralık'ta tatil için Antalya'ya geldi. 5 yıldızlı otele yerleşti. 4 Ocak'ta tek başına doğa yürüyüşüne çıkan Nadezhda Larygina, geri dönmedi. 8 Ocak'ta dönüş bileti bulunan ve otele dönmediği tespit edilen Nadezhda Larygina'nın havalimanından da çıkış yapmadığı saptandı. Nadezhda Larygina'nın otel odasında eşyaları ve belgeleri bulunurken, cep telefonunun ise olmadığı belirlendi.

Rus turist Nadezhda Larygina ormanda kayboldu: Dikkat çeken cep telefonu detayı!

39 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Bulunması için çalışma başlatılan Larygina'nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepe mevkisinde, dün yapılan aramalardan sonuç elde edilemedi. Bugün sabah saatlerinde ekipler yeniden araziye çıkıp, aramaları sürdürdü. AFAD, KEMKUT, MAKSAT, AKUT, SKUT, İHH üyelerinden oluşan toplam 39 kişilik ekip, kara ve denizden arama yaptı. Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kameralardan incelemelerini sürdürdü.

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Rus turist Nadezhda Larygina ormanda kayboldu: Dikkat çeken cep telefonu detayı!

CEP TELEFONU BULUNDU

Çalış Tepesi mevkinde arama kurtarma ekipleri tarafından bulunan ve Nadezhda Larygina'ya ait olduğu değerlendirilen telefon incelenmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Rus turist Nadezhda Larygina ormanda kayboldu: Dikkat çeken cep telefonu detayı!

Aramaların telefonun bulunduğu bölgeye yoğunlaştırıldığı öğrenildi. Diğer yandan Nadezhda Larygina'nın konakladığı otel odasındaki eşyaları arasında sadece cep telefonu bulunamamıştı.

Rus turist Nadezhda Larygina ormanda kayboldu: Dikkat çeken cep telefonu detayı!
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