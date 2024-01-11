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Rus turist Nadezhda Larygina ormanda kayboldu: Dikkat çeken cep telefonu detayı!
Giriş Tarihi: 11.01.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
17:22
Rus turist Nadezhda Larygina ormanda kayboldu: Dikkat çeken cep telefonu detayı!
Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 31 Aralık'ta tatil için Antalya'ya geldi. 4 Ocak'ta ormana yürüyüşe çıkan Larygina geri dönmedi. Genç kadının 8 Ocak'taki uçağına da binmemesi üzerine ekipler harekete geçti. 39 kişilik ekibin aradığı Larygina'nın cep telefonunun bulunduğu belirtildi.