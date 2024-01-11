Rus turist Nadezhda Larygina ormanda kayboldu: Dikkat çeken cep telefonu detayı!

Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 31 Aralık'ta tatil için Antalya'ya geldi. 5 yıldızlı otele yerleşti. 4 Ocak'ta tek başına doğa yürüyüşüne çıkan Nadezhda Larygina, geri dönmedi. 8 Ocak'ta dönüş bileti bulunan ve otele dönmediği tespit edilen Nadezhda Larygina'nın havalimanından da çıkış yapmadığı saptandı. Nadezhda Larygina'nın otel odasında eşyaları ve belgeleri bulunurken, cep telefonunun ise olmadığı belirlendi.