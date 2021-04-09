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Haberler Yaşam Ruslar hayran kaldı: Mardin Venedik’ten güzel!
Giriş Tarihi: 09.04.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 11:06

hayran kaldı: ’ten güzel!

'e önceki gün gelen ilk Rus turist kafilesi, kentte heyecan yaşattı. Mardin esnafı ve vatandaşlar, Rus turistlerin, pandemi döneminde ekonomisi sarsılan kente can suyu olacağını açıkladı. Otel işletmecisi, "Mardin, 'ten güzel. Buraya bayıldılar" açıklamasını yaptı. ise objektiflere böyle yansıdı

Ruslar hayran kaldı: Mardin Venedik’ten güzel!

Farklı medeniyetleri bünyesinde barındıran ve binlerce yıllık geçmişe sahip 'de ilk baharın gelmesiyle turizmde hareketlilik başladı.

Ruslar hayran kaldı: Mardin Venedik’ten güzel!

Önceki gün Rus turist kafilesinin 'e gelmesi, kent esnafına sevinç yaşattı. Rus turistlerin tarihi antik kentte konaklayıp alışveriş yapması, pandemi döneminde işlerinde düşüş yaşanan esnafı mutlu etti.

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Ruslar hayran kaldı: Mardin Venedik’ten güzel!

'de restoran ve otel işleten Suud Ağaoğlu, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte, işlerinin de açılacağını ifade etti.

Ruslar hayran kaldı: Mardin Venedik’ten güzel!

Rus turistlerin 'e gelmesini büyük memnuniyetle karşılayan Ağaoğlu, diğer ülkeden de turist beklediklerini dile getirdi.

Ruslar hayran kaldı: Mardin Venedik’ten güzel!

MARDİN VENEDİK'TEN GÜZEL!

Ağaoğlu, "Rus turistlerin 'e gelmesi, esnaf açısından da, bizim açımızdan da inşallah iyi olacak. Mardin turizminin önü açılacak. Geçmiş dönemlerde gerek Kobani olayları olsun, gerek bölgedeki diğer terör olayları olsun, büyük zarar gördük. Bir de üzerine pandemi gelince, bayağı sıkıntıya girdik. İnşallah Rus turistlerin yanı sıra, diğer ülkelerden de turistlerin gelmesiyle önümüz açılacak. Mardin, dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri olan Fırat ve Dicle arasındaki Mezopotamya bölgesinde yer alıyor. 'e bile gidiyorsunuz, Mardin'deki tarihi yerlerin hiçbirini orada veya Avrupa'da bulamazsınız. Bence her insanın ömründe bir kere de olsa, Mardin'e gelip görmesi lazım. Mardin'i anlamak için, Mardin'e gelmek lazım" dedi.

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