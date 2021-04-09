Ruslar hayran kaldı: Mardin Venedik’ten güzel!

MARDİN VENEDİK'TEN GÜZEL!

Ağaoğlu, "Rus turistlerin Mardin'e gelmesi, esnaf açısından da, bizim açımızdan da inşallah iyi olacak. Mardin turizminin önü açılacak. Geçmiş dönemlerde gerek Kobani olayları olsun, gerek bölgedeki diğer terör olayları olsun, büyük zarar gördük. Bir de üzerine pandemi gelince, bayağı sıkıntıya girdik. İnşallah Rus turistlerin yanı sıra, diğer ülkelerden de turistlerin gelmesiyle önümüz açılacak. Mardin, dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri olan Fırat ve Dicle arasındaki Mezopotamya bölgesinde yer alıyor. Venedik'e bile gidiyorsunuz, Mardin'deki tarihi yerlerin hiçbirini orada veya Avrupa'da bulamazsınız. Bence her insanın ömründe bir kere de olsa, Mardin'e gelip görmesi lazım. Mardin'i anlamak için, Mardin'e gelmek lazım" dedi.



