Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Ukrayna’dan çarpıcı görüntüler! SABAH mevzileri görüntüledi

Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: Rusya'nın çekilme kararı almasına rağmen Ukrayna'nın başkenti Kiev'in çevresinde çatışmalar sürüyor. Ukraynalılar, Irpin'deki ormanlara mevziler ve hendekler kazıyor. Diğer yandan Ukrayna ordusu bu sabah itibarıyla Herson bölgesindeki 11 yerleşim yerinden daha Rusya ordusundan çıkarılıp kontrolün yeniden sağlandığını duyurdu.

İşte SABAH'ın Kiev'de görüntülediği Ukrayna mevzileri ve Rusya Ukrayna savaşına ilişkin bu sabah gelen son dakika haberleri;