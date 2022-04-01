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Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Ukrayna'dan çarpıcı görüntüler! SABAH mevzileri görüntüledi
Giriş Tarihi: 01.04.2022 06:53
Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
06:53
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Ukrayna'dan çarpıcı görüntüler! SABAH mevzileri görüntüledi
Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika Haberleri: Rus kuvvetlerinin Kiev'e ilerleyişini engellemek için Irpin ormanları adeta kalkan görevi görüyor. Irpin ve çevresinde bulunan ormanlık alanların içinde iş makineleriyle çok sayıda hendek ve mevzi kazıldı. Başkent Kiev'e 20 kilometre mesafede bulunan ve çatışmaların aralıksız olarak sürdüğü Irpin ve çevresindeki ormanların içinde kurulan hendek ve mevzilere çok sayıda Ukrayna kuvveti yerleştirildi. Kiev'e "çelik zırh" olan Irpin ormanları SABAH tarafından görüntülendi.