Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Ukrayna'dan çarpıcı görüntüler! SABAH mevzileri görüntüledi
Giriş Tarihi: 01.04.2022 06:53 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 06:53

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Ukrayna'dan çarpıcı görüntüler! SABAH mevzileri görüntüledi

Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika Haberleri: Rus kuvvetlerinin Kiev'e ilerleyişini engellemek için Irpin ormanları adeta kalkan görevi görüyor. Irpin ve çevresinde bulunan ormanlık alanların içinde iş makineleriyle çok sayıda hendek ve mevzi kazıldı. Başkent Kiev'e 20 kilometre mesafede bulunan ve çatışmaların aralıksız olarak sürdüğü Irpin ve çevresindeki ormanların içinde kurulan hendek ve mevzilere çok sayıda Ukrayna kuvveti yerleştirildi. Kiev'e "çelik zırh" olan Irpin ormanları SABAH tarafından görüntülendi.

İLKER TURAK
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Ukrayna’dan çarpıcı görüntüler! SABAH mevzileri görüntüledi

Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: Rusya'nın çekilme kararı almasına rağmen Ukrayna'nın başkenti Kiev'in çevresinde çatışmalar sürüyor. Ukraynalılar, Irpin'deki ormanlara mevziler ve hendekler kazıyor. Diğer yandan Ukrayna ordusu bu sabah itibarıyla Herson bölgesindeki 11 yerleşim yerinden daha Rusya ordusundan çıkarılıp kontrolün yeniden sağlandığını duyurdu.

İşte SABAH'ın Kiev'de görüntülediği Ukrayna mevzileri ve Rusya Ukrayna savaşına ilişkin bu sabah gelen son dakika haberleri;

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Ukrayna’dan çarpıcı görüntüler! SABAH mevzileri görüntüledi

Ukrayna güçleri, başkent Kiev ve çevresindeki güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor. Kentteki yollara beton bariyerler, tankların geçişlerini engellemek için demir engellerle kum torbalarından oluşan yeni barikatlar kuruldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Ukrayna’dan çarpıcı görüntüler! SABAH mevzileri görüntüledi

Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika Haberleri

SON DAKİKA | SABAH UKRAYNA'NIN KİEV MEVZİLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Kiev ve çevresi adeta kumdan kaleye dönerken, şehrin içinde kurulan barikat ve mevzilerde çok sayıda asker 24 saat boyunca görev yapıyor. Çocuk parkları, yeşil alanlar, dükkanların önü, meydanlar, ana caddeler, sokaklar kum torbalarıyla çevrili mevzilerden oluşuyor.

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Ukrayna’dan çarpıcı görüntüler! SABAH mevzileri görüntüledi

HER KÖŞEDE KONTROL NOKTALARI

Başkent bölgesinde her iki kilometrede bir bulunan kontrol noktalarından geçişlerde araçlar didik didik aranıyor, Ukrayna askerleri, polisler ve gönüllüler tarafından pasaport kontrolleri yapılıyor.

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Ukrayna’dan çarpıcı görüntüler! SABAH mevzileri görüntüledi

Tehlikeli olan bölgelerde sivil araçların geçişlerine müsaade edilmiyor ve araçlar geri döndürülüyor.

SON DAKİKA