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  • Rusya’da kutup ayıları nedeniyle ilan edilen ‘acil durum’ sürüyor

’da kutup ayıları nedeniyle ilan edilen ‘’ sürüyor

Dünyanın en sevimli hayvanlarından birisi olarak görülen kutup ayıları, Bugünlerde için büyük bir tehdit kaynağı oldu. Aç kalan kutup ayıları, insanların yerleşim alanlarına gelmeye başladı.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 12.02.2019 18:21 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 18:24
Rusya’da kutup ayıları nedeniyle ilan edilen ‘acil durum’ sürüyor
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Rusya’da kutup ayıları nedeniyle ilan edilen ‘acil durum’ sürüyor

'nın kuzeyinde yer alan takımadalarda, aç kalan kutup ayılarının insanların yerleşim alanlarına gelmesi nedeniyle ilan edilen '' sürüyor.

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Rusya’da kutup ayıları nedeniyle ilan edilen ‘acil durum’ sürüyor

Arhangelsk bölgesine bağlı olan ve 'Yeni Toprak' anlamına gelen Novaya Zemlya takımadalarında, geçen yılın aralık ayından bu yana kutup ayılarının insanların yerleşim alanlarına yakın yerlerde toplanmaya başlaması sonrası 9 Şubat'ta '' ilan edilmişti.

Rusya’da kutup ayıları nedeniyle ilan edilen ‘acil durum’ sürüyor

TASS'da yer alan habere göre, Arktik Okyanusu'nda yer alan takımadalarında bulunan insan yerleşim alanları, kutup ayılarının istilasına uğrayınca, Arhangelsk valisi ve bölgesel yönetim ortak gerçekleştirdikleri bir basın toplantısında takımadalarında '' ilan edildiğini duyurdu.

Rusya’da kutup ayıları nedeniyle ilan edilen ‘acil durum’ sürüyor

Novaya Zemlya yönetiminden Alexander Minayev, Aralık 2018'den bu yana onlarca kutup ayısının bölgeye akın ettiğini; hayvanların insanlara saldırdığı bazı durumlar yaşandığını belirtti.

Rusya’da kutup ayıları nedeniyle ilan edilen ‘acil durum’ sürüyor

Ayrıca Minayev, konuya ilişkin "Konutlardan, okul ve kreşlerden 'güvenliğin sağlanmasına dair' bir sürü sözlü ve yazılı şikâyet aldık. İnsanlar korkmuş durumda. Evlerinden dışarı çıkmaya korkuyorlar ve günlük hayatları sekteye uğramış durumda. Ebeveynler çocuklarını okula ya da kreşe göndermeye korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

Rusya’da kutup ayıları nedeniyle ilan edilen ‘acil durum’ sürüyor

istilası sonrası çocukların güvenliğini sağlamak için bazı önlemler de alındı.

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