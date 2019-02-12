Ayrıca Minayev, konuya ilişkin "Konutlardan, okul ve kreşlerden 'güvenliğin sağlanmasına dair' bir sürü sözlü ve yazılı şikâyet aldık. İnsanlar korkmuş durumda. Evlerinden dışarı çıkmaya korkuyorlar ve günlük hayatları sekteye uğramış durumda. Ebeveynler çocuklarını okula ya da kreşe göndermeye korkuyorlar" ifadelerini kullandı.