Haberler Yaşam Rusya'dan şoke eden görüntüler! Sosyal medyayı salladı

Giriş Tarihi: 29.08.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 09:56

Rusya'dan şoke eden görüntüler! Sosyal medyayı salladı

Rusya'dan sosyal medya mecrasına düşen kareler büyük ilgi görüyor. Birbirinden ilginç fotoğraflar çok konuşuluyor. Vladimir Putin liderliğindeki Rusya, sık sık sosyal medya gündeminde yer buluyor. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından kurulan Rusya Federasyonu özellikle son 100 yılda dünya siyasetinde adı sık sık duyulan bir ülke olarak biliniyor. Nüfusu 150 milyona yaklaşan ve yüzölçümü en büyük ülkelerden biri olan Rusya aynı zamanda renkli insanların ülkesi de. Ülkeden sosyal medyaya düşen kareler de bu durumu kanıtlar nitelikte. Kimi zaman Rus meclisi, kimi zaman da sokaktaki vatandaş sosyal medyadaki Rusya fotoğraflarının kahramanı oluyor. İşte şaşkına çeviren kareler...