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Haberler Yaşam Rusya'dan şoke eden görüntüler! Sosyal medyayı salladı
Giriş Tarihi: 29.08.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 09:56

Rusya'dan şoke eden görüntüler! Sosyal medyayı salladı

Rusya'dan sosyal medya mecrasına düşen kareler büyük ilgi görüyor. Birbirinden ilginç fotoğraflar çok konuşuluyor. Vladimir Putin liderliğindeki Rusya, sık sık sosyal medya gündeminde yer buluyor. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından kurulan Rusya Federasyonu özellikle son 100 yılda dünya siyasetinde adı sık sık duyulan bir ülke olarak biliniyor. Nüfusu 150 milyona yaklaşan ve yüzölçümü en büyük ülkelerden biri olan Rusya aynı zamanda renkli insanların ülkesi de. Ülkeden sosyal medyaya düşen kareler de bu durumu kanıtlar nitelikte. Kimi zaman Rus meclisi, kimi zaman da sokaktaki vatandaş sosyal medyadaki Rusya fotoğraflarının kahramanı oluyor. İşte şaşkına çeviren kareler...

Rusya’dan şoke eden görüntüler! Sosyal medyayı salladı

Rusya, internet dünyasının yıldızı olmayı sürdürüyor. Gelen kareler sizleri şaşkına çevirecek.

Rusya’dan şoke eden görüntüler! Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada Rus çılgınlığı devam ediyor. Soğuk ülkenin renkli insanları internet dünyasında epey ünlü.

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Rusya’dan şoke eden görüntüler! Sosyal medyayı salladı

Mecliste, sokakta, çarşıda, pazarda! Yani görebileceğiniz her yerde ilginç manzaralar oluşturuyorlar.

Rusya’dan şoke eden görüntüler! Sosyal medyayı salladı

Son yıllarda sosyal medya paylaşımlarının zirvesinde de onlar var.

Rusya’dan şoke eden görüntüler! Sosyal medyayı salladı

Her yaptıkları adeta olay oluyor.

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