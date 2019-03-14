Rüzgar cambazlarının zorlu mesaisi!

Rüzgar türbinlerinin bakım ve onarım işlerini yapan işçilerin yaklaşık 100 metre yükseklikteki mesaileri, 'cambaz'ları aratmıyor. Rüzgar güllerinin perde arkası kahramanlarının dev kuleleri onarma işlemleri adeta nefes kesici bir hal alıyor... Türkiye'nin son yıllarda atağa geçen rüzgar enerjisi beraberinde yeni sektörlere de iş imkanı sağlıyor. Sektörün gelişmesi Türkiye'de rüzgar kulesi ve kanadı üretimine doğrudan etki ediyor. Gelişen rüzgar enerjisi sektörü, devasa kulelerin bakım onarım işlerini yapanlar için de yeni iş kapısı oluyor. Özel eğitimden geçen rüzgar teknisyenleri, arıza veya bakım işleri olduğunda yaklaşık 100 metre yüksekliğe çıkarak çalışma yürütüyor. Santralde çalışan teknikerler türbinde bir arıza olması durumunda arızayı tespit edip müdahale ediyor. Her anı uzaktan elektronik olarak takip edilen rüzgar türbinlerinde en küçük arızaya müdahale ediliyor. Komuta merkezinden giderilemeyen sorunlar için özel eğitimli işçiler devreye giriyor.