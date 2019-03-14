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""nın zorlu mesaisi!

Rüzgar türbinlerinin bakım ve onarım işlerini yapan işçilerin yaklaşık 100 metre yükseklikteki mesaileri, "cambaz"ları aratmıyor.

Giriş Tarihi: 14.03.2019 14:53 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 14:57
Rüzgar cambazlarının zorlu mesaisi!

Rüzgar güllerinin perde arkası kahramanlarının dev kuleleri onarma işlemleri adeta nefes kesici bir hal alıyor...

Rüzgar cambazlarının zorlu mesaisi!

Türkiye'nin son yıllarda atağa geçen rüzgar enerjisi beraberinde yeni sektörlere de iş imkanı sağlıyor.

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Rüzgar cambazlarının zorlu mesaisi!

Sektörün gelişmesi Türkiye'de rüzgar kulesi ve kanadı üretimine doğrudan etki ediyor.

Rüzgar cambazlarının zorlu mesaisi!

Gelişen rüzgar enerjisi sektörü, devasa kulelerin bakım onarım işlerini yapanlar için de yeni iş kapısı oluyor.

Rüzgar cambazlarının zorlu mesaisi!

Özel eğitimden geçen rüzgar teknisyenleri, arıza veya bakım işleri olduğunda yaklaşık 100 metre yüksekliğe çıkarak çalışma yürütüyor.

Rüzgar cambazlarının zorlu mesaisi!

Santralde çalışan teknikerler türbinde bir arıza olması durumunda arızayı tespit edip müdahale ediyor.

Rüzgar cambazlarının zorlu mesaisi!

Her anı uzaktan elektronik olarak takip edilen rüzgar türbinlerinde en küçük arızaya müdahale ediliyor. Komuta merkezinden giderilemeyen sorunlar için özel eğitimli işçiler devreye giriyor.

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