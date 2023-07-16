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Haberler Yaşam Sabancı ailesinin toplantısındaki gizli kayıt skandalında flaş gelişme! Bakın kim fark etmiş...
Giriş Tarihi: 16.07.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 09:38

Sabancı ailesinin toplantısındaki gizli kayıt skandalında flaş gelişme! Bakın kim fark etmiş...

Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı konutunda oğlu Ömer Metin Sabancı'nın sağlık durumunun konuşulması için düzenlenen toplantıda hemşire olarak çalışan kişinin gizli kayıt yaptığının fark edilmesi olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Sabancı ailesinin evinde 15 yıldır idari işler müdürü olarak görev yapan Osman G.'nin ifadesini aldı. Osman G., verdiği ifadesinde olay tarihinde toplantı sırasında Mukaddes S.'nin konuşmaları kayıt altına aldığını bu nedenle yaşananları tutanak altına aldıklarını söyledi. Osman G. kayıt yapıldığını baş uşak olarak çalışan Ebru Y.'nin fark ettiği ve aileye söylediğini ifade etti.

ATAKAN IRMAK
Sabancı ailesinin toplantısındaki gizli kayıt skandalında flaş gelişme! Bakın kim fark etmiş...

Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı konutunda oğlu Ömer Metin Sabancı'nın sağlık durumunun konuşulması için düzenlenen toplantıda yine konutlarında hemşire olarak çalışan kişinin gizli kayıt yaptığını fark etti. SABAH'IN gündeme damga gibi vurduğu olay 6 Aralık 2022 tarihinde meydana gelmişti.

Sabancı ailesinin toplantısındaki gizli kayıt skandalında flaş gelişme! Bakın kim fark etmiş...

Mukaddes S., isimli hemşire Sabancıların konutunda hemşire olarak çalışıyordu. Olay günü Türkan Sabancı'nın konutunda oğlu Ömer Metin Sabancı'nın sağlık durumu için bir toplantı düzenlenmişti.

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Sabancı ailesinin toplantısındaki gizli kayıt skandalında flaş gelişme! Bakın kim fark etmiş...

METİN SABANCI'NIN SAĞLIK DURUMU İÇİN GİZLİ TOPLANTI DÜZENLENDİ

Sabancıların ikametinde düzenlenen gizli toplantıya kendi alanında uzman 4 doktor dışında birde hemşire Mukaddes S., katıldı. Ömer Metin Sabancı'nın sağlık durumunun konuşulmaya başlandığı sırada Türkan Sabancı hemşirenin telefonuyla toplantıyı kayda aldığını fark etti.

Sabancı ailesinin toplantısındaki gizli kayıt skandalında flaş gelişme! Bakın kim fark etmiş...

Toplantıya katılanlar hemşire Mukaddes S.'ye müdahale ederek kayıt yapmasını engelledi. Evde yaşanan skandal olay sonrası söz konusu durum toplantıya katılanlar tarafından tutanak altına alındı.

Sabancı ailesinin toplantısındaki gizli kayıt skandalında flaş gelişme! Bakın kim fark etmiş...

Tutanakta Mukaddes S.'nin toplantıda rıza dışı şahsi telefonu ile ses kaydı aldığı, kayıtın toplantıdaki kişiler tarafından fark edilerek duruma müdahale edildiği anlatıldı. Tutanakta ayrıca hemşire Mukaddes S.'nin kayıt yaptığını kabul ettiği belirtildiğine dikkat çekildi.

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