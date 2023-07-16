Haberler Yaşam Sabancı ailesinin toplantısındaki gizli kayıt skandalında flaş gelişme! Bakın kim fark etmiş...

Giriş Tarihi: 16.07.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 09:38

Sabancı ailesinin toplantısındaki gizli kayıt skandalında flaş gelişme! Bakın kim fark etmiş...

Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı konutunda oğlu Ömer Metin Sabancı'nın sağlık durumunun konuşulması için düzenlenen toplantıda hemşire olarak çalışan kişinin gizli kayıt yaptığının fark edilmesi olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Sabancı ailesinin evinde 15 yıldır idari işler müdürü olarak görev yapan Osman G.'nin ifadesini aldı. Osman G., verdiği ifadesinde olay tarihinde toplantı sırasında Mukaddes S.'nin konuşmaları kayıt altına aldığını bu nedenle yaşananları tutanak altına aldıklarını söyledi. Osman G. kayıt yapıldığını baş uşak olarak çalışan Ebru Y.'nin fark ettiği ve aileye söylediğini ifade etti.