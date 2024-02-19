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Bu köyün kokusuna kimse dayanamıyor! Sebebi şoke etti: Saçlarını tereyağı ile yıkayıp kille boyuyorlar
Giriş Tarihi: 19.02.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
16:15
Bu köyün kokusuna kimse dayanamıyor! Sebebi şoke etti: Saçlarını tereyağı ile yıkayıp kille boyuyorlar
Hamer kabilesi, Etiyopya'nın güneybatısında, mistik Omo Vadisi'nde yaşayan ve benzersiz kültürleriyle tanınan bir etnik gruptur. Hamer halkı geleneksel olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Ancak, bu topluluğun öne çıkan özelliklerinden biri, güzelliklerine verdiği özen ve bu uğurda alınan risklerdir.