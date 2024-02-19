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Haberler Yaşam Bu köyün kokusuna kimse dayanamıyor! Sebebi şoke etti: Saçlarını tereyağı ile yıkayıp kille boyuyorlar
Giriş Tarihi: 19.02.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 16:15

Bu köyün kokusuna kimse dayanamıyor! Sebebi şoke etti: Saçlarını tereyağı ile yıkayıp kille boyuyorlar

Hamer kabilesi, Etiyopya'nın güneybatısında, mistik Omo Vadisi'nde yaşayan ve benzersiz kültürleriyle tanınan bir etnik gruptur. Hamer halkı geleneksel olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Ancak, bu topluluğun öne çıkan özelliklerinden biri, güzelliklerine verdiği özen ve bu uğurda alınan risklerdir.

Bu köyün kokusuna kimse dayanamıyor! Sebebi şoke etti: Saçlarını tereyağı ile yıkayıp kille boyuyorlar

Bu yazıda, Hamer kabilesinin geleneklerine, yaşam tarzına ve önemli ritüellerine bir bakış sunduk. Bu etnik grup, Etiyopya'nın çeşitli ve zengin kültürel mozaiklerinden sadece bir tanesidir, ancak benzersiz gelenekleri ve yaşam tarzlarıyla dikkat çekmektedir.

Bu köyün kokusuna kimse dayanamıyor! Sebebi şoke etti: Saçlarını tereyağı ile yıkayıp kille boyuyorlar

Hamer kabilesi, Etiyopya'nın güneybatısında, Omo Vadisi'nde yaşarlar ve Nil-Sahra'nın Kusitik dil ailesine ait bir dil olan Hamer-Banna dilini konuşmaktadır. Geleneksel olarak,çoğunlukla tarım ve hayvancılıkla uğraşan bu insanların öne çıkan özelliklerinin başında ise görünüşlerine verdikleri önem gelir.

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Bu köyün kokusuna kimse dayanamıyor! Sebebi şoke etti: Saçlarını tereyağı ile yıkayıp kille boyuyorlar

Özellikle bu kabiledeki kadınlar, rastalarını düzgün bir şekilde yerinde tutmak için tereyağı ve kırmızı toprak boyası karışımı kullanmaktadır. Kırmızı toprağı toz bir pudra haline getirip saçlarını ördükten sonra sabit durması için kullanırlar. Örülen saçlar öncelikle tereyağı ile yağlanır ve ardından bu kırmızı renkli toza bulanır. Ardından ise saçlar bıçak ve taş kullanılarak düzenli olarak kesilir ve model verilir.

Bu köyün kokusuna kimse dayanamıyor! Sebebi şoke etti: Saçlarını tereyağı ile yıkayıp kille boyuyorlar

GÜZEL GÖRÜNMEK UĞRUNA KÖR OLUYORLAR

Kadınların güzelleşmek adına uyguladıkları bu yöntem ise zamanla eriyerek gözlerine kadar girerek kör olmalarına neden olur. Ancak yine de bu uygulamadan vazgeçmeyen Hamer kabilesi kadınları, güzellikleri pahasına görme yetilerini kaybetmeyi göze alıyorlar.

Bu köyün kokusuna kimse dayanamıyor! Sebebi şoke etti: Saçlarını tereyağı ile yıkayıp kille boyuyorlar

Bu karmaşık saç stilini yapmak için Hamerler üç gün kadar uğraşırlar, bazen güzelliklerini arttırmak için bazı yerel taşlar veya tüyler kullanılarak elde edilen doğal, sarı veya kırmızı renk de eklerler.

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