Bu köyün kokusuna kimse dayanamıyor! Sebebi şoke etti: Saçlarını tereyağı ile yıkayıp kille boyuyorlar

Özellikle bu kabiledeki kadınlar, rastalarını düzgün bir şekilde yerinde tutmak için tereyağı ve kırmızı toprak boyası karışımı kullanmaktadır. Kırmızı toprağı toz bir pudra haline getirip saçlarını ördükten sonra sabit durması için kullanırlar. Örülen saçlar öncelikle tereyağı ile yağlanır ve ardından bu kırmızı renkli toza bulanır. Ardından ise saçlar bıçak ve taş kullanılarak düzenli olarak kesilir ve model verilir.