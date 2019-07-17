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Safari sırasında inanılmaz anlara tanık oldular!

Tanzanya'da bulunan Ulusal Parkı birçok belgeselde adını sıkça duyduğumuz bir bölge. Safari turlarının da düzenlendiği 'daki vahşi yaşama en yakından tanık olunabilecek bölgelerden birisi. Serengeti, 30 bin kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük safari alanı. İşte bu ünlü yerde safari yapanlar çok ilginç anlara canlı canlı tanıklık etti. Dişi aslanlar tarafından kovalanan bufalo grubu tam da önlerinde bir savaşa girişti. O anlar ise anbean görüntülendi.

Giriş Tarihi: 17.07.2019 08:03 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 07:09
Safari sırasında inanılmaz anlara tanık oldular!

'de yine doğanın vahşi yüzüne tanıklık edilen anlar yaşandı.

Safari sırasında inanılmaz anlara tanık oldular!

Üstelik bu kez safari araçları da oradaydı.

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Safari sırasında inanılmaz anlara tanık oldular!

'de vahşi anlar kameralara yansıdı.

Safari sırasında inanılmaz anlara tanık oldular!

Dişi aslanlar tarafından kovalanan bufalo grubu kaçmak istedi.

Safari sırasında inanılmaz anlara tanık oldular!

Sürü bir süre mücadele etti.

Safari sırasında inanılmaz anlara tanık oldular!

Ancak içlerinde yavrular da vardı.

Safari sırasında inanılmaz anlara tanık oldular!
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