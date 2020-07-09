Sağlık Bakanı Koca o illere dikkat çekmişti! Vali'den kritik açıklama

KONYA

Bakan Koca'nın artış olduğu konusunda dikkat çektiği illerden bir tanesi Konya oldu. Konya Valisi Vahdettin Özkan, kentte koronavirüs vakalarının son dönemlerde artmasının kurallara uyulmamasından kaynaklandığını belirterek, ''Cenaze, taziye, nişan, düğün, asker uğurlama gibi etkinliklerin yanı sıra bazı iş yerlerinde çalışma rehberinde belirtilen tedbirlere tam uyulmaması, vaka sayılarının artışına neden olmaktadır'' dedi.