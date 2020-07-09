Sağlık Bakanı Koca o illere dikkat çekmişti! Vali'den kritik açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası corona virüste yükselişte olan şehirleri tek tek sayarak uyarılarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi kanıtladık. Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde." ifadelerini kullandı. Bakan Koca 'bazı illerde hastalık pik seviyesine ulaşıyor' diyerek 5 ili saydı. O illerden Gaziantep'in Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın tehlikeli boyuta ulaştığı uyarısında bulundu. İşte detaylar...