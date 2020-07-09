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Sağlık Bakanı Koca o illere dikkat çekmişti! Vali'den kritik açıklama

, toplantısı sonrası corona virüste yükselişte olan şehirleri tek tek sayarak uyarılarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi kanıtladık. Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde." ifadelerini kullandı. Bakan Koca 'bazı illerde hastalık pik seviyesine ulaşıyor' diyerek 5 ili saydı. O illerden 'in Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın tehlikeli boyuta ulaştığı uyarısında bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 07:41 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 07:41
Sağlık Bakanı Koca o illere dikkat çekmişti! Vali'den kritik açıklama

, toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi kanıtladık. Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde." ifadelerini kullandı. Bakan Koca 'bazı illerde hastalık pik seviyesine ulaşıyor' diyerek 5 ili saydı:

Sağlık Bakanı Koca o illere dikkat çekmişti! Vali'den kritik açıklama

DİYARBAKIR
Bakan Koca geçen haftalarda yine corona virüs vakasındaki artış ile dikkat çeken Diyarbakır'ı işaret etti. Son günlerde vakalardaki artışa rağmen düğünlerde tedbirlere uyulmadığı ortaya çıkmış ve tepki çeken görüntüler gelmişti.

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Sağlık Bakanı Koca o illere dikkat çekmişti! Vali'den kritik açıklama

KONYA
Bakan Koca'nın artış olduğu konusunda dikkat çektiği illerden bir tanesi Konya oldu. Konya Valisi Vahdettin Özkan, kentte koronavirüs vakalarının son dönemlerde artmasının kurallara uyulmamasından kaynaklandığını belirterek, ''Cenaze, taziye, nişan, düğün, asker uğurlama gibi etkinliklerin yanı sıra bazı iş yerlerinde çalışma rehberinde belirtilen tedbirlere tam uyulmaması, vaka sayılarının artışına neden olmaktadır'' dedi.

Sağlık Bakanı Koca o illere dikkat çekmişti! Vali'den kritik açıklama

ADANA
Bakan Koca en yüksek vaka sayılarını yeni gören iller içinde Adana'yı sayarak, "Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Adana'da, corona virüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralını hiçe sayan yolcuların, yer kalmayan dolmuşa 'balık istifi' binmeye çalışması tepki çekmişti.

Sağlık Bakanı Koca o illere dikkat çekmişti! Vali'den kritik açıklama

GAZİANTEP
Corona virüs vaka sayısında en büyük artışın yaşandığı üçüncü il olan 'te, polis ekiplerinin otobüs, taksi ve işletmelerde yaptığı denetimleri artırılmıştı..

Sağlık Bakanı Koca o illere dikkat çekmişti! Vali'den kritik açıklama

GAZİANTEP VALİSİ UYARDI!
Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın tehlikeli boyuta ulaştığı uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca o illere dikkat çekmişti! Vali'den kritik açıklama

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor! Yasaklama önerileriniz için teşekkür ederim ama öncelikle en basit kuralları hayata geçirmemiz gerekiyor. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz." ifadelerini kullandı.

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