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Sağlık Bakanı Koca "Selim dede"nin duygu dolu görüntülerini paylaştı

Koronavirüsle mücadelede ülkelerini geride bırakan ve verdiği sağlık hizmetiyle dünyayı kıskandıran 'de yaşlılara ulaştırmak için büyük çaba sarfediliyor. Özverili sağlık çalışanları, tüm zorlu şartlara rağmen mesai kavramına bakmadan görevlerini hakkıyla yapıyor. Sağlık Bakanı , ekiplerinin aşı yaptığı 90 yaşındaki Selim Böcükler'in görüntülerini paylaşarak, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 30.01.2021 18:11 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 18:20
Sağlık Bakanı Koca Selim dedenin duygu dolu görüntülerini paylaştı

Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' ile ülkede koronavirüs yaptıran kişi sayısı anlık olarak takip edilebiliyor. Anlık aşı sayacının yer aldığı platformda aşı sırası sorgulamalarıyla ilgili de bilgiler yer alıyor.

Sağlık Bakanı Koca Selim dedenin duygu dolu görüntülerini paylaştı

Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon kişi aşılandı. Bilim Kurulunun önerisiyle 80 yaş üzeri vatandaşların da aşılanmasına başlanmasından sonra ekipler, her tehlikeyi göze alıp yapılması gereken yaşlılara ulaşıyor. İşte o aşılama hikayelerinden birisi Kırklareli'nde yaşandı.

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Sağlık Bakanı Koca Selim dedenin duygu dolu görüntülerini paylaştı

Bakan Koca, Twitter hesabından "Devletimiz var olsun" başlığı ile Anadolu Ajansının (AA) " ekiplerinin dağ köyünde ulaşıp yaptığı Selim dede gözyaşlarını tutamadı" başlıklı Kırklareli mahreçli haberinin görüntülerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca Selim dedenin duygu dolu görüntülerini paylaştı

Bakan Koca, görüntünün sonunda, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca Selim dedenin duygu dolu görüntülerini paylaştı
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