Sağlık Bakanı Koca "Selim dede"nin duygu dolu görüntülerini paylaştı

Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon kişi aşılandı. Bilim Kurulunun önerisiyle 80 yaş üzeri vatandaşların da aşılanmasına başlanmasından sonra ekipler, her tehlikeyi göze alıp aşı yapılması gereken yaşlılara ulaşıyor. İşte o aşılama hikayelerinden birisi Kırklareli'nde yaşandı.