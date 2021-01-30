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Sağlık Bakanı Koca "Selim dede"nin duygu dolu görüntülerini paylaştı
Koronavirüsle mücadelede Avrupa ülkelerini geride bırakan ve verdiği sağlık hizmetiyle dünyayı kıskandıran Türkiye'de yaşlılara aşı ulaştırmak için büyük çaba sarfediliyor. Özverili sağlık çalışanları, tüm zorlu şartlara rağmen mesai kavramına bakmadan görevlerini hakkıyla yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekiplerinin aşı yaptığı 90 yaşındaki Selim Böcükler'in görüntülerini paylaşarak, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." açıklamasında bulundu.