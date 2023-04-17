Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman 2023? Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman belli olacak 2023?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2023 vatandaşlar tarafından aratılıyor. ÖSYM'de yayımlanan başvuru kılavuzuna uygun şekilde başvuruda bulunan vatandaşların Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları, kura yoluyla belli olacak. Vatandaşlar, "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?" sorusunu yöneltmekte. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kontenjanları ve branş dağılımında temizlik ve güvenlik görevlisi, marangoz gibi meslek grupları yer almakta. Peki, Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar