Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi: 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Çeşitli kadro ve branşlarda istihdam edilecek işçi alımına kısa süre kala gözler 2023 Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı kura çekimi tarihine çevrildi. Bu noktada ise konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte 2023 Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 personel işçi alımı kura çekimi tarihi ve konuya dair tüm detaylar.