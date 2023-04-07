Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi: 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:54

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi: 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Çeşitli kadro ve branşlarda istihdam edilecek işçi alımına kısa süre kala gözler 2023 Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı kura çekimi tarihine çevrildi. Bu noktada ise konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte 2023 Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 personel işçi alımı kura çekimi tarihi ve konuya dair tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi: 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi tarihi merakla bekleniyor. Temizlik ve güvenlik görevlisi, marangoz gibi branşlara yapılacak alım için asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, kura sonuçları ardından netleşecek. Adaylar bu kapsamda "İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Başvurular 22-27 Mart tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi: 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?

BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kadro bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber vermişti.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada 2. etap Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağını kaydetmişti.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi: 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlan doğrultusunda adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi: 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alındı. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabildi.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi: 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

4 bin 958 temizlik görevlisi

3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

747 klinik destek elemanı (hastane)

520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

279 elektrikçi

195 inşaat boyacısı

130 marangoz

277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı

SON DAKİKA