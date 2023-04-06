Sağlık Bakanlığı kura çekimi İŞKUR tarihi 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi İŞKUR tarihi belli oldu. Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuru işlemleri, Mart ayının son haftasında gerçekleştirilmişti. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından "2023 Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Bakan Koca, kura tarihi hakkın bilgi verdi. Temizlik ve güvenlik görevlisi, marangoz gibi branşlara yapılacak alım için asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, kura sonuçları ardından Bakanlığın internet adresinde ilan edilecek. İşte İŞKUR ile 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı 2023...