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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı kura çekimi İŞKUR tarihi 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.04.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 10:17

Sağlık Bakanlığı kura çekimi İŞKUR tarihi 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi İŞKUR tarihi belli oldu. Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuru işlemleri, Mart ayının son haftasında gerçekleştirilmişti. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından "2023 Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Bakan Koca, kura tarihi hakkın bilgi verdi. Temizlik ve güvenlik görevlisi, marangoz gibi branşlara yapılacak alım için asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, kura sonuçları ardından Bakanlığın internet adresinde ilan edilecek. İşte İŞKUR ile 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı 2023...

Sağlık Bakanlığı kura çekimi İŞKUR tarihi 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları asıl ve yedek isim listesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 22-27 Mart tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınan 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvurul sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak sorularına yanıt ararken Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi Bakan Koca tarafından açıklandı. Güvenlik ve temizlik görevlisi, hasta karşılama personeli, marangoz gibi pek çok kadro için noter huzurunda yapılacak kura çekimi sonrası isim listesi belli olacak. İşte, İŞKUR ile 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve kura tarihi 2023...

Sağlık Bakanlığı kura çekimi İŞKUR tarihi 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kadro bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber vermişti.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada 2. etap Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağını kaydetmişti.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi.

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Sağlık Bakanlığı kura çekimi İŞKUR tarihi 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlan doğrultusunda adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi İŞKUR tarihi 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alındı. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabildi.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi İŞKUR tarihi 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

4 bin 958 temizlik görevlisi

3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

747 klinik destek elemanı (hastane)

520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

279 elektrikçi

195 inşaat boyacısı

130 marangoz

277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı

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