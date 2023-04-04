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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2023 | İŞKUR ile 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.04.2023 15:09 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 15:09

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2023 | İŞKUR ile 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama ekranı için araştırmalar başladı. 2. etap Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuruları, 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Akabinde "Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile merakla beklenen kura tarihini duyurdu. İşte İŞKUR ile 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı 2023...

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR ile 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları nihai isim listesi için geri sayım başladı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı için binlerce kişi İŞKUR üzerinden başvurularını tamamladı ve sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi Bakan Koca tarafından duyuruldu. Bu noktada ise "Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Güvenlik ve temizlik görevlisi, hasta karşılama personeli, marangoz gibi pek çok kadro için kura çekimi Ankara'da gerçekleşecek. İşte, İŞKUR ile 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama...

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR ile 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kadro bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber vermişti.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada 2. etap Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağını kaydetmişti.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi.

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Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR ile 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlan doğrultusunda adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR ile 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alındı. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabildi.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR ile 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

4 bin 958 temizlik görevlisi

3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

747 klinik destek elemanı (hastane)

520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

279 elektrikçi

195 inşaat boyacısı

130 marangoz

277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı

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