SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2023 | İŞKUR ile 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama ekranı için araştırmalar başladı. 2. etap Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuruları, 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Akabinde "Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile merakla beklenen kura tarihini duyurdu. İşte İŞKUR ile 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı 2023...