İSİM İSİM SORGULA | Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 nihai isim listesi PDF | 11 bin 317 işçi alımı Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi kura sonuçları sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek.

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.

Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans)mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecek.

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