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Haberler Yaşam İSİM İSİM SORGULA | Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 nihai isim listesi PDF | 11 bin 317 işçi alımı Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 30.12.2022 07:27 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 07:27

İSİM İSİM SORGULA | Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 nihai isim listesi PDF | 11 bin 317 işçi alımı Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 28-29 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen 11 bin 317 sürekli işçi alımı kura çekimi canlı yayın ile takip edildi. Ardından nihai isim listesi "iscisonuc.saglik.gov.tr" adresinde yerini aldı. İl il gerçekleşen kura çekilişi ardından tüm sonuçlar duyuruldu. En çok araştırılanlar arasında Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi / güvenlik görevlisi kura sonuçları yer alıyor. İŞKUR üzerinden alınan başvurularda sona gelindi ve İsim isim sorgulama başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, personel alımı kura sonuçları PDF…

İSİM İSİM SORGULA | Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 nihai isim listesi PDF | 11 bin 317 işçi alımı Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 listesi sistemde yerini aldı. İŞKUR üzerinden başvuruları alınan 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvuru sonuçları için kura çekimi gerçekleştirildi. Son kura günü olan 29 Aralık sonrası nihai isim listesi sorgulama işlemleri sistemdeki yerini aldı. Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi kura sonuçları, güvenlik görevlisi isim listesi il il sorgulanıyor. Tüm branşlarda sonuçlar belli oldu. Bakanlığın YHGM sisteminden "iscisonuc.saglik.gov.tr" üzerinden kontrol ediliyor. İşte, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı…

İSİM İSİM SORGULA | Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 nihai isim listesi PDF | 11 bin 317 işçi alımı Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi kura sonuçları sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONA ERDİ!

Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları duyuruldu. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asil ve asil sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlendi.

11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde başladı 29 Aralık Perşembe günü bitti.

Sonuçlar sistemde yerini aldı!

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İSİM İSİM SORGULA | Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 nihai isim listesi PDF | 11 bin 317 işçi alımı Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi kura sonuçları sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek.

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.

Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans)mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

İSİM İSİM SORGULA | Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 nihai isim listesi PDF | 11 bin 317 işçi alımı Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi kura sonuçları sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 11 bin 317 sürekli işçi alımı branş ve kadro dağılımı ise şöyle sıralandı:

5 bin 80 Temizlik Hizmetleri (Temizlik Görevlisi)

3 bin 559 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri (Güvenlik Görevlisi),

791 Klinik Destek Elemanı,

604 Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi,

275 Elektrikçi (Genel),

İSİM İSİM SORGULA | Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 nihai isim listesi PDF | 11 bin 317 işçi alımı Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi kura sonuçları sorgulama ekranı

188 İnşaat Boyacısı / Boyacı,

121 Marangoz,

284 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,

261 Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,

154 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı.

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