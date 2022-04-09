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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ile il il isim listesi sorgula: İŞKUR ile Sağlık bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları açıklandı!
Giriş Tarihi: 09.04.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 09:43

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ile il il isim listesi sorgula: İŞKUR ile Sağlık bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları açıklandı!

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ve il il isim listesi yayınlandı. 6-7 Nisan'da noter huzurunda gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı olarak yayınlandı. İl il isim listesi internet üzerinden duyurulurken, Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kura sonuçları ekranına iscisonuc.saglik.gov.tr üzerinden ulaşılabiliyor. İŞKUR ile Sağlık bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz. İşte sonuçlar ve isim listesi!

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ile il il isim listesi sorgula: İŞKUR ile Sağlık bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları açıklandı!

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı için müjdeyi geçtiğimiz aylarda vermiş, başvuru süreci ise İŞKUR aracılığıyla 15-21 Mart tarihlerinde tamamlanmıştı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek için başvuruda bulunan on binlerce aday Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ile il il isim listesi sorgulama ekranı için araştırmalarını hızlandırdı. 6-7 Nisan'da düzenlenen kura çekimi ile il il Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ve isim listesi belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ve kura sonucu isim listesi ekranı!

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ile il il isim listesi sorgula: İŞKUR ile Sağlık bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları açıklandı!

BAKAN KOCA MÜJDEYİ BÖYLE DUYURDU!

Taşra teşkilatı hizmet birimlerimizde istihdam edilmek üzere, 10.000 sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisanda, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı. Kura çekimi Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı canlı yayınında noterle birlikte gerçekleştirilen kura çekimleri sona erdi. Dün açıklanan pek çok il için sonuçlar bakanlığın sonuç sisteminden duyuruluyor. İŞKUR ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarına ulaşmak mümkün.

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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ile il il isim listesi sorgula: İŞKUR ile Sağlık bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları açıklandı!

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Duyuru

6 ve 7 Nisan 2022 tarihlerinde kura çekilişi yapılan tüm iller için sonuçlar açıklanmıştır.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı ve bilgiler şöyle;

KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ile il il isim listesi sorgula: İŞKUR ile Sağlık bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları açıklandı!

06 NİSAN 2022 (ÇARŞAMBA) GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLLER:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

07 NİSAN 2022 (PERŞEMBE) GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLLER:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ile il il isim listesi sorgula: İŞKUR ile Sağlık bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları açıklandı!

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Yapılan duyuruda "6 ve 7 Nisan 2022 tarihlerinde kura çekilişi yapılan tüm iller için sonuçlar açıklanmıştır." ifadesi yer aldı.

https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ sonuç ekranında yaşanan yoğunluktan dolayı işçi adaylarının belirli aralıklarla siteyi ziyaret etmesi gerekecek.

Adaylar internet sitesine giriş yaptıktan sonra T.C kimlik numarası, baba adı ve doğum yıl bilgilerini dolduracak. Ardından da kura sonuçları görüntülenecek.

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