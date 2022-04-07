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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları tıkla sorgula 2022! (iscisonuc.saglik.gov.tr) İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi nasıl bakılır?
Giriş Tarihi: 07.04.2022 21:30 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 22:11

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları tıkla sorgula 2022! (iscisonuc.saglik.gov.tr) İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi nasıl bakılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından son dakika olarak duyurulan 10 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı. Bugün adaylar, YouTube canlı yayını üzerinden Sağlık Bakanlığı atama kurası çekilişini takip etti. Kura çekiminin ardından ise 10 bin atama kura sonuçları beklenmeye başlanmıştı. Bakanlık 7 Nisan tarihi itibarıyla pek çok il için sonuçların yayınlandığını açıkladı. Peki Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları isim isim sorgulama ekranı ve son bilgiler...

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları tıkla sorgula 2022! iscisonuc.saglik.gov.tr İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi nasıl bakılır?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulamaları adayların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesine temizlik ve güvenlik görevlisi, şoför, klinik destek elemanı gibi pek çok branşta 10 bin personel alımı yapılacağı müjdesi verilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından personel ve sürekli işçi alımı duyurusu yayımlanırken kura çekim tarihi ve sorgulama sayfası detayları belli oldu. Hal böyleyken ''Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kura sonuçları nihai liste açıklandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? '' sorusuna yanıt aranıyor. İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim isim İŞKUR sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları tıkla sorgula 2022! iscisonuc.saglik.gov.tr İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi nasıl bakılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA I 6-7 NİSAN

Sağlık Bakanlığı canlı yayınında noterle birlikte gerçekleştirilen kura çekimleri sona erdi. Dün açıklanan pek çok il için sonuçlar bakanlığın sonuç sisteminden duyuruluyor. İŞKUR ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarına ulaşmak mümkün.

BAKAN KOCA DUYURDU!

Taşra teşkilatı hizmet birimlerimizde istihdam edilmek üzere, 10.000 sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisanda, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı. Kura çekimi Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun.

KURA SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları tıkla sorgula 2022! iscisonuc.saglik.gov.tr İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi nasıl bakılır?

06 NİSAN 2022 (ÇARŞAMBA) GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLLER:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

07 NİSAN 2022 (PERŞEMBE) GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLLER:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları tıkla sorgula 2022! iscisonuc.saglik.gov.tr İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi nasıl bakılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kurası 6-7 Nisan tarihlerinde yapılacak. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube sayfasında yayınlanıyor. 6 Nisan kura çekimi 18:0 itibariyle tamamlandı ve gözler 7 Nisan çekilişine çevrildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NİHAİ LİSTE 2022

10 bin personel alımında Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak nihai liste, canlı yayını kaçıranlar için yapılan kura çekiminin ardından saat 22.00 ardından açıklanarak sorgulama sayfasından kontrol edilebiliyor.

KURA SONUÇLARI İSCİSONUC.SAGLİK.GOV.TR'DE!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Kura sonuçları aynı gün saat 22.00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde yayınlanacak.

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları tıkla sorgula 2022! iscisonuc.saglik.gov.tr İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi nasıl bakılır?
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