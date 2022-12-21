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Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 11:37

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA TARİHİ 2022: 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, sonuçları nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura adımında! 28 Kasım2 Aralık tarihleri arasında alınan 11 bin 317 sürekli işçi alımı kura çekilişi ardından belli olacak. Sağlık Bakanlığı kura tarihi adaylar ile paylaşıldı. Sözleşmeli personel alımı sonuçları için geri sayım başlarken heyecan dorukta. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin sonuçları yhgm.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden yayında olacak. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, canlı mı yayınlanacak? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı kura tarihi ve sonuçları hakkında merak edilenler…

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA TARİHİ 2022: 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, sonuçları nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı kura tarihi olarak Aralık ayının son haftası belirlendi. 11 bin 317 sözleşmeli personel alımı başvurularının tamamlanması ardından sonuçlar için kura çekilişi bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından müjdesi verilen personel alımı adımları devam ediyor. Sırada Sağlık Bakanlığı kura çekimi yer alıyor. İŞKUR üzerinden alınan başvurularda sonuç adımına gelindi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? İşte, kura hakkında tüm detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA TARİHİ 2022: 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, sonuçları nasıl öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurular, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında tamamlandı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kadro ve kontenjan dağılımı ise şöyle;

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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA TARİHİ 2022: 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, sonuçları nasıl öğrenilir?

261 Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,

154 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,

275 Elektrikçi (Genel),

3559 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri (Güvenlik Görevlisi),

604 Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi,

284 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,

188 İnşaat Boyacısı / Boyacı,

791 Klinik Destek Elemanı,

121 Marangoz,

5080 Temizlik Hizmetleri (Temizlik Görevlisi)

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA TARİHİ 2022: 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, sonuçları nasıl öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.

11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi, 28 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Noter huzurunda çekilecek kura, sabah 09:00'da başlayacak ve saat 18:00'de sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA TARİHİ 2022: 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, sonuçları nasıl öğrenilir?

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.

Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans)mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecek.

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