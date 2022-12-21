SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA TARİHİ 2022: 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, sonuçları nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura adımında! 28 Kasım2 Aralık tarihleri arasında alınan 11 bin 317 sürekli işçi alımı kura çekilişi ardından belli olacak. Sağlık Bakanlığı kura tarihi adaylar ile paylaşıldı. Sözleşmeli personel alımı sonuçları için geri sayım başlarken heyecan dorukta. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin sonuçları yhgm.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden yayında olacak. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, canlı mı yayınlanacak? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı kura tarihi ve sonuçları hakkında merak edilenler…