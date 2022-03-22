Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Personel alımını bekleyen on binlerce kişi ÖSYM ve İŞKUR tarafından yapılan detaylı açıklamaların ardından başvuruda bulunmak isteyenler Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Ekranı ile ilgili olarak "ÖSYM - İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı sözleşmeli Personel - İşçi Alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya yoğun olarak devam ediyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL - İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru ekranı ve diğer tüm bilgiler şöyle;