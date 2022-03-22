Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı sonrasında adayların meraklı bekleyişi ÖSYM ve İŞKUR tarafından yapılan açıklamalarla son buldu. Bakanlık kadrolarına yapılacak 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 sürekli işçi alımına Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Ekranı detaylarını öğrenmek isteyenler "ÖSYM - İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı sözleşmeli Personel - İşçi Alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramayı yoğun şekilde sürdürüyor. Merak konusu olan ÖSYM - İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı sözleşmeli Personel - İşçi Alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl yapılır? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.