Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmeleri ile gündemde. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 2023 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Karar sonrası atama bekleyen sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detayları sorguluyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman başlıyor, şartları neler, branş ve kontenjan dağılımı nasıl? İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve konu ile ilgili tüm detaylar.