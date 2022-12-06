SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

2023 yılında istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle 2023 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı da netlik kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.