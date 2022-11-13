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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı için kritik hafta! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı ve kılavuz yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 13.11.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 15:36

Sağlık Bakanlığı personel alımı için kritik hafta! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı ve kılavuz yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili beklenen açıklama Bakan Koca'dan geldi. 85 bin personel alımına ilişkin ilk etap olarak 31 bin 317 kişinin alımı hakkında kılavuzun önümüzdeki hafta ÖSYM tarafından yayımlanacağı duyuruldu. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapılacağı açıklanırken hemen ardından ise ikinci etabın ilana çıkacağı bildirildi. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor; branş ve kadro dağılımı ile kılavuz ne zaman belli olacak? İşte güncel bilgiler.

Sağlık Bakanlığı personel alımı için kritik hafta! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı ve kılavuz yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı için beklenen müjdeli açıklama geldi. Bakan Koca; 11 Kasım 2022 Cuma günü Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle buluştu ve personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken en geç Ocak ayında ilana çıkacağının duyurusunu yaptı. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başvurusu ne zaman başlıyor, kılavuz hangi gün yayınlanacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında detaylı bilgiler.

Sağlık Bakanlığı personel alımı için kritik hafta! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı ve kılavuz yayımlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI GELDİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Kasım 2022 Cuma günü Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle buluştu.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ile ilgili müjdeyi verdi.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı için kritik hafta! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı ve kılavuz yayımlandı mı?

Bakan Koca, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 11.317'si sürekli işçi olmak üzere toplam 42.500 sağlık personelinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere listeleri ÖSYM ve İŞKUR'a önümüzdeki hafta gönderiyoruz. Alımda mülakat olmayacak. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak.

Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız"

Sağlık Bakanlığı personel alımı için kritik hafta! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı ve kılavuz yayımlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KADRO BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar yayımlanacak kılavuz ile belli olacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı için kritik hafta! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı ve kılavuz yayımlandı mı?

KILAVUZUN YAYINLANMASI BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Kılavuzda başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak.

Sağlık Bakanlığı, 2021 yılında en çok alımı Hemşire kadrosuna yapmıştı. Bu yılda benzer şekilde branş dağılımlarında Hemşire kadrosunun öne çıkması bekleniyor.

2021 yılında 10.348 Hemşire, 1.600 Ebe, 6.604 Sağlık Teknisyeni/ Teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi alımı yapıldı.

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