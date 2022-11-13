Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili beklenen açıklama Bakan Koca'dan geldi. 85 bin personel alımına ilişkin ilk etap olarak 31 bin 317 kişinin alımı hakkında kılavuzun önümüzdeki hafta ÖSYM tarafından yayımlanacağı duyuruldu. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapılacağı açıklanırken hemen ardından ise ikinci etabın ilana çıkacağı bildirildi. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor; branş ve kadro dağılımı ile kılavuz ne zaman belli olacak? İşte güncel bilgiler.