Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu için gözler ÖSYM’de! 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Uzun bir süredir merak edilen personel alımına ilişkin Bakan Koca önemli açıklamalarda bulunmuş ve "KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz" ifadelerine yer vermişti. Öte yandan; "Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir" açıklaması sonrasında Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu? ÖSYM ile 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu bekleniyor!