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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu için gözler ÖSYM’de! 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 11:42

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu için gözler ÖSYM’de! 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Uzun bir süredir merak edilen personel alımına ilişkin Bakan Koca önemli açıklamalarda bulunmuş ve "KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz" ifadelerine yer vermişti. Öte yandan; "Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir" açıklaması sonrasında Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu? ÖSYM ile 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu bekleniyor!

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu? 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu için gözler ÖSYM’de!

Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, psikolog, biyolog gibi alanlarda alımların yapılacağı Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu bekleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuz ile birlikte sürece yönelik detaylar da netlik kazanacak. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu? 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu ve ayrıntılar!

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu? 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu için gözler ÖSYM’de!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Henüz ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayımlanmadı ancak Bakan Koca 20 bin alım için branş dağılımını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu? 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu için gözler ÖSYM’de!

Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS PUANINA GÖRE, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli Personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir.

10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu? 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu için gözler ÖSYM’de!

TERCİH KILAVUZU, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 SÖZLEŞMELİ sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 SÜREKLİ İŞÇİ kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu? 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu için gözler ÖSYM’de!
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