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Haberler Yaşam Sağlık ordusu düğmeye bastı! İstanbul’da Biontech harekatı!
Giriş Tarihi: 10.05.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 15:47

Sağlık ordusu düğmeye bastı! ’da harekatı!

'da, aşıları için seferberlik başlatıldı. Randevusu olmasına rağmen sağlık kuruluşlarına gitmeyen vatandaşların aşıları, başka hastanelere aktarıldı. İşte sağlık ordusunun 'Helal olsun' dedirten koşuşturması

Sağlık ordusu düğmeye bastı! İstanbul’da Biontech harekatı!

aşıları için saklandıkları depolardan, uygulandığı aşılama merkezlerine kadar "iğneyle kuyu kazar gibi" saatler süren planlamalar yapılıyor. Randevu alıp aşıya gelmeyenlerin dozları, sonraki randevulara aktarılıyor. Gün sonunda da elde kalan doz varsa, yakın bölgelerdeki hastaneler arasında "insan transferi" başlıyor. Bir doz aşının dahi ziyan olmaması için randevusuna gelen vatandaşlar, randevuya gelmeyenlerin olduğu diğer hastaneye naklediliyor.

Sağlık ordusu düğmeye bastı! İstanbul’da Biontech harekatı!

Aşıların 'da saklandığı Halk Sağlığı Kurumu'na ait eksi 80 dereceye kadar soğutmaya sahip aşı dolapları ve İstanbul'da depodan hastaneye aşısının yolculuğu, ilk kez Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Geçtiğimiz ay ülkemizde de vatandaşlara uygulanmaya başlanan Pfizer-Biontech aşısı, saklanma koşulları ve sıkı soğuk zincir mecburiyeti nedeniyle tüm dünyadaki aşı uygulamalarında ezberleri bozdu.

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Sağlık ordusu düğmeye bastı! İstanbul’da Biontech harekatı!

Türkiye, yaygın aşılamalarındaki tecrübesi ve başarılı Aşı Takip Sistemi sayesinde, yeni bir alt yapı kurulmasına gerek kalmadan, aşılamalarını da başarıyla yürütüyor. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'na ait aşı depoları ve Biontech aşılarının saklandığı eksi 80 dereceye kadar soğutmaya sahip aşı dolapları, ilk kez Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

Sağlık ordusu düğmeye bastı! İstanbul’da Biontech harekatı!

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aşı Sorumlusu Dr. Önder Yel, 20 yıllık meslek hayatının yaklaşık 15 yılını aşı sorumlusu olarak geçirdiğini anlatarak, " aşısı, bizim için yeni bir dönem oldu. Gerek saklama koşulları, gerek planlama açısından çok titizlik gerektiren bir aşı çünkü. Diğer aşılarımız 2-8 derecede saklanabiliyorken Biontech aşısı, özelliğinden dolayı eksi 80 derecede saklanmak zorunda. Bu nedenle planlamalar çok büyük titizlikle yapılıyor. Randevu alan vatandaşlarımızın zamanında aşıya gitmesi bu açıdan çok önemli gerçekten. Bu yasaklı dönemler de dahil, vatandaşlarımız istedikleri zaman randevularını alıp, aşı olabilirler" dedi.

Sağlık ordusu düğmeye bastı! İstanbul’da Biontech harekatı!

Dr. Yel, 'daki Halk Sağlığı depolarından 4 bin aile hekimliği birimine, 39 ilçe sağlık müdürlüğüne ve diğer hastanelere rutin aşıların dağıtımının yapıldığını anlatarak, "Biz buradan tüm aşıların saklanması ve dağıtımını yapıyoruz. aşısının dağıtımı içinse, biz bir gün önce 'SİNA' dediğimiz bakanlığımızın dijital sistemi üzerinden, hastanelerdeki randevuları saat dilimlerine göre görebiliyoruz. Hastanelerde mağduriyet yaşanmaması için bir gün öncesinden planlamalarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda Aşı Takip Sistemi dediğimiz ATS üzerinden de hastanelerin aşı stok seviyelerini anlık olarak izleyebiliyoruz. Böylece hastanelere kaç doz aşı dağıtılması gerektiğinin planlamasını yapıyoruz. Tüm diğer aşılar İstanbul genelinde çoğu sağlık kurumunda yapılmakla beraber, BioNTech aşısı sadece 38 adet kamu hastanesinde yapılabiliyor. Hem dağıtım sorunu çıkmaması, hem de saklama koşullarında sıkıntı yaşanmaması adına bu aşı sadece kamu hastanelerinde yapılabiliyor" diye konuştu.

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