Sağlıksız beslendi 111 kiloya çıktı! Değişimi dudak uçuklattı

Onun adı Cristina Diaz. Genç kadın kontrolsüz beslenme ve sağlıksız yaşam nedeniyle tam 111 kiloya kadar çıkmıştı. Sağlık sorunları yaşamayan genç kadın hamilelik sonrası artık kilolarından ve sağlık sorunlarından kurtulmaya karar verdi. Sonrasında ciddi bir toparlanma sürecine giren Cristina Diaz önce 4 ay gibi kısa bir sürede mucizeyi gerçekleştirdi. Sonrasında ise genç kadını gören eski dostları ve tanıdıkları tek kelimeyle dudak uçuklatan değişime inanamadı.
Giriş Tarihi: 02.12.2019
08:00
Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
08:43
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