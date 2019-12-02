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  • Sağlıksız beslendi 111 kiloya çıktı! Değişimi dudak uçuklattı

Sağlıksız beslendi 111 kiloya çıktı! Değişimi dudak uçuklattı

Onun adı . Genç kadın kontrolsüz beslenme ve sağlıksız yaşam nedeniyle tam 111 kiloya kadar çıkmıştı. Sağlık sorunları yaşamayan genç kadın hamilelik sonrası artık kilolarından ve sağlık sorunlarından kurtulmaya karar verdi. Sonrasında ciddi bir toparlanma sürecine giren Cristina Diaz önce 4 ay gibi kısa bir sürede mucizeyi gerçekleştirdi. Sonrasında ise genç kadını gören eski dostları ve tanıdıkları tek kelimeyle dudak uçuklatan değişime inanamadı.

Giriş Tarihi: 02.12.2019 08:00 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 08:43
Sağlıksız beslendi 111 kiloya çıktı! Değişimi dudak uçuklattı

Cristina Diaz, birkaç yıl önce tam 111 kiloydu.

Sağlıksız beslendi 111 kiloya çıktı! Değişimi dudak uçuklattı

Sağlıksız beslenme ve hamilelik nedeniyle çok kilo almıştı.

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Sağlıksız beslendi 111 kiloya çıktı! Değişimi dudak uçuklattı

Doktorunun kapısını çaldığında, iyi olmayan haberler aldı. Birtakım sağlık sorunlarının olduğunu öğrendi.

Sağlıksız beslendi 111 kiloya çıktı! Değişimi dudak uçuklattı

Diaz, aşamını ve sağlığını iyileştirmek için gerekli değişiklikleri yapması gerektiğine karar verdi.

Sağlıksız beslendi 111 kiloya çıktı! Değişimi dudak uçuklattı

Diz, "Boş karbonhidrat almayı bıraktım ve tamamen doğal bir beslenme planı uyguladım.

Sağlıksız beslendi 111 kiloya çıktı! Değişimi dudak uçuklattı

Egzersiz yapmaya başladım ve ilk 4 ayda yaklaşık 23 kilo verdim.

Sağlıksız beslendi 111 kiloya çıktı! Değişimi dudak uçuklattı

Yapabileceğimi düşündüğümden daha fazlasını başardım.

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