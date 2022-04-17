Haberler Yaşam Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları başlıyor! 2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 17.04.2022 23:17 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 23:19

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları başlıyor! 2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru süreci 18-25 Nisan 2022 tarihleri aralığında gerçekleşecek. E-Devlet aracılığı ile gerçekleşecek olan alımlarda ilgili olarak adaylar araştırmalarına başladı. Bu noktada "Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt arıyor. Detaylar www.sg.gov.tr internet adresinden yayımlanan kılavuzla paylaşılmıştı. Adaylardan en az lise mezunu olması isteniyor. Peki, 2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar…