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Haberler Yaşam Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları başlıyor! 2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 17.04.2022 23:17 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 23:19

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları başlıyor! 2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru süreci 18-25 Nisan 2022 tarihleri aralığında gerçekleşecek. E-Devlet aracılığı ile gerçekleşecek olan alımlarda ilgili olarak adaylar araştırmalarına başladı. Bu noktada "Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt arıyor. Detaylar www.sg.gov.tr internet adresinden yayımlanan kılavuzla paylaşılmıştı. Adaylardan en az lise mezunu olması isteniyor. Peki, 2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar…

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları başlıyor! 2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru tarihleri ve şartları gibi detaylar belli oldu. 18-25 Nisan 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak başvurular yarın itibarıyla başlıyor. Bu noktada ise "Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurularına dair detaylar…

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları başlıyor! 2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Başvurular, 18-25 Nisan 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları başlıyor! 2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

- En az lise mezunu olmak.

- 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları başlıyor! 2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

- Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (18 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

- Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları başlıyor! 2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

- Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

- Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "…….. Branşında Uzman Erbaş Olur." kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

- Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

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