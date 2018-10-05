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’ten nefes kesen operasyon

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Giriş Tarihi: 05.10.2018 18:13 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 18:14
Sahil Güvenlik’ten nefes kesen operasyon

'ın ilçesinde denize düşen ve yüzerek kaçmaya çalışan için liman içerisinde ekipleri, nefes kesen kurtarma operasyonu düzenledi.

Sahil Güvenlik’ten nefes kesen operasyon

Yurt dışından ithal edilen sevkiyatının sürdüğü 'da gemiden indirilişi sırasında, hayvanlardan biri denize düştü. Bulunduğu rıhtımdan düştükten sonra yüzerek kaçan angusun peşine limandan iki tekne hareket etti.

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Sahil Güvenlik’ten nefes kesen operasyon

un yakalama ve kurtarma çalışmaları anları ise sosyal medyada canlı yayınla paylaşıldı. İç limanda yüzen angusun peşine düşen iki tekneye ayrıca de dahil oldu. Angus, bulunduğu rıhtımdan karşı dalga kıran kayalıklarına kadar yüzdü.

Sahil Güvenlik’ten nefes kesen operasyon

Dalga kırandaki kayalıklarda yaralanma ihtimali nedeniyle denize yeniden yönlendirilen , bu kez liman içinde doğru yüzmeye başladı. Angus, denizde 2 tekne ile sıkıştırılarak boynuna ip bağlanıp kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik’ten nefes kesen operasyon
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