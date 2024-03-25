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Sahte avukat ifadesinde her şeyi anlattı: Dikkat çeken 3 milyon lira detayı!
Giriş Tarihi: 25.03.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
13:57
Sahte avukat ifadesinde her şeyi anlattı: Dikkat çeken 3 milyon lira detayı!
Adana'da Betül Sayıcı, kendini avukat olarak tanıttı. Adliyede avukat cübbesiyle yakalanan ve gözaltına alınan Sayıcı, ifadesinde her şeyi anlattı. "Eski sevgilim avukattı ona özendim" diyen Sayıcı ile ilgili şoke eden detaylara ulaşıldı! Dolandırıcılıktan 7 suç kaydı olan sahte avukatın 3 milyon TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni detaylar…