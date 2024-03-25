Sahte avukat ifadesinde her şeyi anlattı: Dikkat çeken 3 milyon lira detayı!

Dolandırıcılık suçundan 7 kaydı bulduğu ortaya çıkan sahte avukatın ifadesi de ortaya çıktı. Avukat olan eski sevgilisine özendiğini söyleyen Sayıcı, "Eski sevgilim avukattı, onun yanında katiplik yaptım. Bu yüzden avukatlık mesleğine özenti oldu bende. O ortama girmek beni daha da mutlu etti" savunması yaptı.