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Haberler Yaşam Sahte Kabadayı filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yerli film Sahte Kabadayı nerede ve ne zaman çekildi, kaç yapımı?
Giriş Tarihi: 22.05.2022 17:07 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 17:07

Sahte Kabadayı filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yerli film Sahte Kabadayı nerede ve ne zaman çekildi, kaç yapımı?

Sahte Kabadayı filmi bugünkü TV yayın akışında yerini aldı. Eski Türk filmlerini izlemeyi sevenler, Sahte Kabadayı filminin konusu ne, oyuncuları kimler sorularıyla yayın akışında yer alan bu filme ilişkin araştırmaları hızlandırdı. Nostaljik filmleri seven ve bu filmi televizyondan izlemek isteyenler, ön bilgi edinmek amacıyla araştırma yaparken, filmle ilgili olarak Türk filmi Sahte Kabadayı nerede çekildi, kaç yapımı gibi sorular da yanıt arıyor. İşte Sahte Kabadayı konusu, oyuncuları ve merak edilenlerin yanıtı!

Sahte Kabadayı filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yerli film Sahte Kabadayı nerede ve ne zaman çekildi, kaç yapımı?

Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri olan Sahte Kabadayı, Türk sinemasının klasikleri arasında yer alıyor. Kemal Sunal, Suna Selen, Yavuz Selekman, Mümtaz Ener gibi isimlerin rol aldığı Sahte Kabadayı filmi bu akşam televizyonda izleyiciyle buluşuyor. Filmi izlemek isteyen pek çok kişi, Sahte Kabadayı filminin konusu ne, oyuncuları kimler gibi sorularla araştırma yapıyor. Sahte Kabadayı nerede çekildi, kaç yapımı, konusu ne? İşte merak edilenlerin yanıtı!

Sahte Kabadayı filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yerli film Sahte Kabadayı nerede ve ne zaman çekildi, kaç yapımı?

SAHTE KABADAYI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kemal, pişmaniye satarak geçimini sağlayan saf bir delikanlıdır. Bir gün babasının ünlü bir kabadayı olduğunu öğrenir. O andan itibaren de yaşamı tamamen değişir. Bir karıncayı bile incitmekten korkan Kemal, birden kendini bitirim kabadayıların arasında bulur. Onu koruyan tek şey tesadüfler ve şansıdır.

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Sahte Kabadayı filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yerli film Sahte Kabadayı nerede ve ne zaman çekildi, kaç yapımı?

SAHTE KABADAYI NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

1976 yapımı Sahte Kabadayı filminin çekimleri İstanbul ve İzmit'te gerçekleştirilmiştir. Film çekimleri Kocaeli ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılmıştır.

Sahte Kabadayı filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yerli film Sahte Kabadayı nerede ve ne zaman çekildi, kaç yapımı?

SAHTE KABADAYI OYUNCULARI KİMLER?

Sahte Kabadayı Filmi oyuncuları arasında Kemal Sunal, Kazım Kartal, Suna Selen, Mümtaz Ener, Hakkı Kıvanç, İbrahim Kurt, Hasan Ceylan gibi isimler yer alıyor.

Kemal Sunal - Kemal

Kazım Kartal - Muhtar

Yavuz Selekman - Hamdi

Mümtaz Ener - Avukat

Hakkı Kıvanç - Hayri

İbrahim Kurt - Kulaksız İbo

Hasan Ceylan - Dikiştutmaz Sabri

Ferhat Ünal - Muhtar'ın Fedaisi

Tevfik Şen - Muhtar'ın Fedaisi

Ahmet Karaca - Muhtar'ın Fedaisi

Ata Saka - Muhtar'ın Fedaisi

Yaşar Güçlü - Muhtar'ın Fedaisi

Niyazi Gökdere - Muhtar'ın Fedaisi

Erdoğan Seren - Muhtar'ın Fedaisi

Yılmaz Kurt - Muhtar'ın Fedaisi

Muzaffer Civan - Muhtar'ın Fedaisi

Mustafa Yavuz - Sabri'nin Fedaisi Arnavut

Yusuf Çağatay - Sabri'nin Fedaisi

İhsan Bayraktar - Sabri'nin Fedaisi

Yadigar Ejder - Sabri'nin Fedaisi

Abidin Görsev - Sabri'nin nasırını tedavi eden Zühtü

Yüksel Gözen - Gazinocu

İhsan Özenç - Garson

Zeki Sezer - Garson

Yusuf Sezer - Hapishane Dayısı Sadi

Coşkun Göğen - Şişçi Coşkun

Osman Han - Susta Kazım'ı sandalye ile bayıltan adam

Cevdet Balıkçı - Kiralık katil

Yusuf Çetin - Kiralık katil

Baki Tamer - Komiser Yılmaz

Yaşar Şener - Bombacı

Suna Selen - Şarkıcı

Cengiz Öktem - Pişmaniye Satıcısı Yaşar

Kenan Karagöz - Pişmaniyeci Sadık

Mehmet Ali Güngör - Susta Kâzım

Celal Yonat - Meyhaneci Arap

Memduh Ünsal - Gelinin terkettiği Damat

Natuk Baytan - Müdür

Abdi Algül - Baba'nın mallarını çalıp hayatıyla ödeyen

Ekrem Gökkaya - Kiralık katil

Toma Balcı - Baba Şükrü

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