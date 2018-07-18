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Şaka gibi ama gerçek! Ölmenin yasak olduğu ilginç yer...

, 'te bulunan bir kasaba. Bu kasabada yasak. Mezarlığa yeni cenaze alımı da yıllar önce durdurulmuş durumda.

Giriş Tarihi: 18.07.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 09:56
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Şaka gibi ama gerçek! Ölmenin yasak olduğu ilginç yer...
Şaka gibi ama gerçek! Ölmenin yasak olduğu ilginç yer...
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Şaka gibi ama gerçek! Ölmenin yasak olduğu ilginç yer...
Şaka gibi ama gerçek! Ölmenin yasak olduğu ilginç yer...

BBC yazarlarından Duncan Bartlett 'ın yolunu tuttu ve ölmenin yasak olduğu bu ilginç yerle ilgili oldukça şaşırtıcı bilgiler edindi. İşte ölmenin yasak olduğu Longyearbyen kasabasının ilginç hikayesi…

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Şaka gibi ama gerçek! Ölmenin yasak olduğu ilginç yer...
Şaka gibi ama gerçek! Ölmenin yasak olduğu ilginç yer...

Kuzeyde 78. paralel üzerindeki , 'in kuzey sahili ile Kuzey Kutbu arasındaki Svalbard takımadalarından birinin üzerinde.

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Şaka gibi ama gerçek! Ölmenin yasak olduğu ilginç yer...
Şaka gibi ama gerçek! Ölmenin yasak olduğu ilginç yer...

Kasaba, bir dağın eteğindeki rüzgara korunaklı vadiye inşa edilmiş küçük ahşap evlerden oluşuyor.

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Şaka gibi ama gerçek! Ölmenin yasak olduğu ilginç yer...
Şaka gibi ama gerçek! Ölmenin yasak olduğu ilginç yer...

1500 nüfuslu kasabada böyle bir uygulamanın detaylarına gelecek olursak, bunun sebebini kasabanın aşırı soğuk olması olarak özetleyebiliriz.

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Şaka gibi ama gerçek! Ölmenin yasak olduğu ilginç yer...
Şaka gibi ama gerçek! Ölmenin yasak olduğu ilginç yer...

1917'de çıkan bir salgında nüfusun önemli bir kısmının ölmesi yüzünden yapılan araştırmada ise bu virüsün sebebinin 70 yıl önce mezarlığa gömülmüş bir ceset olduğu ortaya çıktı.

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Şaka gibi ama gerçek! Ölmenin yasak olduğu ilginç yer...
Şaka gibi ama gerçek! Ölmenin yasak olduğu ilginç yer...

Soğuk hava yüzünden deformasyona uğramayan cesetler halkı salgın tehlikesi ile baş başa bırakıyordu. Bu sebeple bilim adamları burada defin işlemi gerçekleştirmeyi yasaklamış durumda.

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