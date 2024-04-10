Sakarya’da aile katliamı: Olayın sebebi ve yeni görüntüleri ortaya çıktı!

KIZLARI DA CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Ayrıca olayın ardından acı bir detay daha ortaya çıktı. 12 sene önce eski eşi O.S. tarafından silahla vurulan 38 haftalık hamile Neslihan Çelik'in, Vahdettin Çelik'in kızı olduğu öğrenildi. Neslihan Çelik'in ölümünün ardından sezaryenle alınan ve cinsiyeti kız olan bebeği de yaşam savaşını kaybetmişti.