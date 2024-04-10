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Haberler Yaşam Sakarya’da aile katliamı: Olayın sebebi ve yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 10.04.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 13:26

Sakarya’da aile katliamı: Olayın sebebi ve yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Sakarya, bayram gününe aile katliamı haberiyle uyandı! Çelik Ailesi'nde çıkan kavgada, büyük oğul, üvey annesini ve öz babasını evde silahla, kardeşi ise ağabeyini sokak ortasında kesici aletle öldürdü! 3 kişinin hayatını kaybettiği kan donduran olayın sebebi ve yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İHA
Sakarya’da aile katliamı: Olayın sebebi ve yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu katliam, dün akşam 22.10 sıralarında Sakarya'nın Hendek ilçesi Akova Mahallesi'nde bulunan Hantek Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre, Çelik ailesi içinde mal varlığı sebebiyle kavga çıktı. İkinci katta bulunan evde meydana gelen kavgada Mevlüt Çelik, silah ile üvey annesi Melek Çelik ve babası Vahdettin Çelik'i öldürdü.

Sakarya’da aile katliamı: Olayın sebebi ve yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Olayın ardından evin bulunduğu site içerisinde sokakta Mevlüt ve Selçuk Çelik isimli iki kardeş arasında yaşanan kavga esnasında Selçuk Çelik, ağabeyi Mevlüt'ü kesici alet ile öldürdü.

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Sakarya’da aile katliamı: Olayın sebebi ve yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Bu esnada Mevlüt Çelik'in silahından çıkan kurşun, Selçuk Çelik'i omzundan yaraladı. Hayatını kaybeden 3 kişi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürülürken, hastaneye kaldırılan Selçuk Çelik'in tedavisi sürüyor.

Sakarya’da aile katliamı: Olayın sebebi ve yeni görüntüleri ortaya çıktı!

KAN DONDURAN VAHŞETTE ARABA DETAYI

Öte yandan, Mevlüt Çelik'in üvey anne ve baba, Selçuk Çelik'in ise kardeş katili olduğu aile katliamına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Olayın, Mevlüt ve Selçuk kardeşlerin ortak aldığı 'araba' yüzünden çıktığı iddia edildi.

Sakarya’da aile katliamı: Olayın sebebi ve yeni görüntüleri ortaya çıktı!

KIZLARI DA CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Ayrıca olayın ardından acı bir detay daha ortaya çıktı. 12 sene önce eski eşi O.S. tarafından silahla vurulan 38 haftalık hamile Neslihan Çelik'in, Vahdettin Çelik'in kızı olduğu öğrenildi. Neslihan Çelik'in ölümünün ardından sezaryenle alınan ve cinsiyeti kız olan bebeği de yaşam savaşını kaybetmişti.

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