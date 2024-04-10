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Sakarya’da aile katliamı: Olayın sebebi ve yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 10.04.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
13:26
Sakarya’da aile katliamı: Olayın sebebi ve yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Sakarya, bayram gününe aile katliamı haberiyle uyandı! Çelik Ailesi'nde çıkan kavgada, büyük oğul, üvey annesini ve öz babasını evde silahla, kardeşi ise ağabeyini sokak ortasında kesici aletle öldürdü! 3 kişinin hayatını kaybettiği kan donduran olayın sebebi ve yeni görüntüleri ortaya çıktı!