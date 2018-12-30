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'dan yola çıkan askeri araçlar da sınırına ulaştı

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 22:27 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 23:23
Sakarya'dan yola çıkan askeri araçlar da Suriye sınırına ulaştı

'dan yüklenen çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Gaziantep'e ulaştı.

Sakarya'dan yola çıkan askeri araçlar da Suriye sınırına ulaştı

Arifiye Garı'ndan vagonlara yüklenen, aralarında çekici ve personel taşıyıcıların da bulunduğu çok sayıda askeri araç, TCDD Başpınar Lojistik Şefliği'ne geldi.

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Sakarya'dan yola çıkan askeri araçlar da Suriye sınırına ulaştı

Askeri araçlar vagonlardan indirildikten sonra bir kısmı sınırındaki birliklere gönderilecek.

Sakarya'dan yola çıkan askeri araçlar da Suriye sınırına ulaştı

'dan gelen askeri araçların diğer bir bölümünün de 'a gönderileceği öğrenildi.

Sakarya'dan yola çıkan askeri araçlar da Suriye sınırına ulaştı

Öte yandan Van'dan gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy da, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.

Sakarya'dan yola çıkan askeri araçlar da Suriye sınırına ulaştı

Etkili olan sağanak dolayısıyla askeri araçların üzeri brandayla korundu.

Sakarya'dan yola çıkan askeri araçlar da Suriye sınırına ulaştı
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