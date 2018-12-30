Sakarya'dan yüklenen çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Gaziantep'e ulaştı. Arifiye Garı'ndan vagonlara yüklenen, aralarında çekici ve personel taşıyıcıların da bulunduğu çok sayıda askeri araç, TCDD Başpınar Lojistik Şefliği'ne geldi. Askeri araçlar vagonlardan indirildikten sonra bir kısmı Suriye sınırındaki birliklere gönderilecek. Sakarya'dan gelen askeri araçların diğer bir bölümünün de Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi. Öte yandan Van'dan gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy da, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Etkili olan sağanak dolayısıyla askeri araçların üzeri brandayla korundu.