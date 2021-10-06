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Haberler Yaşam Sally'nin ölümünde flaş detay! Cesedi parçalayıp çöpe mi attı? 'Yapmak zorunda kaldım' diyerek anlattı
Giriş Tarihi: 06.10.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 10:05

Sally'nin ölümünde flaş detay! Cesedi parçalayıp çöpe mi attı? 'Yapmak zorunda kaldım' diyerek anlattı

Eskişehir'de, öldürülerek parçalara bölündüğü ihtimali üzerinde durulan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un (20) cinayet şüphelisi olarak tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed'in (28) ifadesi ortaya çıktı

Sally’nin ölümünde flaş detay! Cesedi parçalayıp çöpe mi attı? ’Yapmak zorunda kaldım’ diyerek anlattı

Saddam Hüseyin'in ordusunda, 2013 yılına kadar binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood (60) bomba patlamasıyla yüzünden yaralandı ve gazi olduktan sonra emekli oldu. Ali Challab Al-Abbood, 2017'de 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood (58) ile Eskişehir'e yerleşti.

Sally’nin ölümünde flaş detay! Cesedi parçalayıp çöpe mi attı? ’Yapmak zorunda kaldım’ diyerek anlattı

Al-Abbood çiftinin kızlarından biri olan Sally Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül'de "Kahve içmeye çıkıyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kurularak yaklaşık 10 bin saat güvenlik ve mobese kamerası incelendi. Sally'nin en son yine Irak uyruklu arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğü ve saat 15.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiği belirlendi.

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Sally’nin ölümünde flaş detay! Cesedi parçalayıp çöpe mi attı? ’Yapmak zorunda kaldım’ diyerek anlattı

Güvenlik kameralarında Amjed Mohsin Mohammed ve Sally'nin eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı anlaşıldı. Ayrıca Mohammed'in evinden elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıkıp mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı anlaşıldı.

Sally’nin ölümünde flaş detay! Cesedi parçalayıp çöpe mi attı? ’Yapmak zorunda kaldım’ diyerek anlattı

KAÇIŞINA YARDIM EDEN ARKADAŞI DA TUTUKLANDI
Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Eskişehir'e getirilen Mohammed, mahkemece 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında şüpheli Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed ile onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood Kocaeli'nin Gebze'de gözaltına alınıp, Eskişehir'de tutuklandı.

Sally’nin ölümünde flaş detay! Cesedi parçalayıp çöpe mi attı? ’Yapmak zorunda kaldım’ diyerek anlattı

Firari olarak aranan Sarhan Shihab Ahmed ise evinin önünde yakalanarak, gözaltına alındı. Mohsin Mohammed'in Bulgaristan'a kaçışında yardımcı olduğu iddia edilen Ahmed, "Mohammed bana boğazındaki rahatsızlık nedeniyle tedavi olmak istediğini söyledi. Kendisinde herhangi bir tedirginlik görmedim. Sürekli boğazındaki rahatsızlığı söylüyordu. Cinayet işlediğini kesinlikle bilmiyordum. Tahmin edemedim" dedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmed, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı da 4'e yükseldi. Ayrıca polis ekiplerince Mohammed'in evinde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen balta, bıçak, çanta ile şüphelinin çorabında Sally'nin kan izleri olduğu tespit edildi.

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