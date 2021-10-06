Sally’nin ölümünde flaş detay! Cesedi parçalayıp çöpe mi attı? ’Yapmak zorunda kaldım’ diyerek anlattı

Firari olarak aranan Sarhan Shihab Ahmed ise evinin önünde yakalanarak, gözaltına alındı. Mohsin Mohammed'in Bulgaristan'a kaçışında yardımcı olduğu iddia edilen Ahmed, "Mohammed bana boğazındaki rahatsızlık nedeniyle tedavi olmak istediğini söyledi. Kendisinde herhangi bir tedirginlik görmedim. Sürekli boğazındaki rahatsızlığı söylüyordu. Cinayet işlediğini kesinlikle bilmiyordum. Tahmin edemedim" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmed, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı da 4'e yükseldi. Ayrıca polis ekiplerince Mohammed'in evinde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen balta, bıçak, çanta ile şüphelinin çorabında Sally'nin kan izleri olduğu tespit edildi.