Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Sancaktepe'de feci

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 14.01.2019 22:36 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 22:47
Sancaktepe'de feci kaza

İstanbul Sancaktepe'de, TIR'a arkadan çarpan taksinin sürücüsü araç içinde hayatını kaybetti.

Sancaktepe'de feci kaza

, 21.30 sıralarında Otoyolu Sancaktepe Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sancaktepe'de feci kaza

Yolda seyir halinde olan 34 TJM 29 plakalı taksi, sürücüsü Turan Çifçi'nin kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen TIR'a çarptı.

Sancaktepe'de feci kaza

Çarpmanın etkisiyle sürücü Turan Çifçi (62) araç içerisinde sıkıştı.

Sancaktepe'de feci kaza

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sancaktepe'de feci kaza

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Turan Çifçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sancaktepe'de feci kaza

Ekipler, nedeniyle trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Bu nedenle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü

BİZE ULAŞIN