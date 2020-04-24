Şanlıurfa ve Diyarbakır imsakiye ile iftar vakti! 2020 Şanlıurfa ve Diyarbakır’da sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur ve iftar sofraları kurulmaya başlandı. Ramazan ayında oruç tutacak olan vatandaşlar Ramazan imsakiye vakitlerini araştırıyor. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan sahur ve iftar saatlerine bakıyor. Yine ibadetlerle dualarla geçirilecek olan Ramazan ayında 2020 Şanlıurfa ve Diyarbakır sahur- iftar vaktini Diyanet açıkladı. Buna göre Şanlıurfa ve Diyarbakır'da sahur kaçta olacak ve iftar saat kaçta yapılacak? Sorusunun yanıtı belli oldu. Peki 2020 Ramazan imsakiyesine göre Şanlıurfa ve Diyarbakır'da sahur ve iftar saati kaçta? İşte bilgiler…

ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ!

On bir ayın sultanı Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur ve iftar saatleri merak ediyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 24 Mayıs 2020 Cuma günü başladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizden Şanlıurfa ve Diyarbakır'da sahur- iftar saati kaçta? Sorusunun yanıtı belli oldu. İşte Diyanet'in takvimine göre, Şanlıurfa ve Diyarbakır Ramazan imsakiyesini haberimizde bulabilirsiniz.