Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şanlıurfa ve Diyarbakır imsakiye ile iftar vakti! 2020 Şanlıurfa ve Diyarbakır’da sahur ve iftar saati kaçta?

ve imsakiye ile iftar vakti! 2020 Şanlıurfa ve Diyarbakır’da sahur ve iftar saati kaçta?

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının gelmesiyle islam dünyası tatlı telaş yaşıyor. Bire bin kazandıran bu mübarek günlerde Müslümanlar yerine getirecekleri oruç ibadetine dair heyecanın yanı sıra merak imsakiye ile sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Bu bağlamda ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan sahur ve iftar vakitlerine yönelik detaylı araştırmalar bugün itibarıyla hız kazanırken ''Şanlıurfa ve Diyarbakır sahur ve iftar saati kaçta?'' sorusuna yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan imsakiyesinde 2020 Şanlıurfa ve Diyarbakır sahur- iftar saati belli oldu. İşte, 2020 Ramazan imsakiye takvimiyle birlikte Şanlıurfa ve vakitleri…

Giriş Tarihi: 24.04.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 15:39
Şanlıurfa ve Diyarbakır imsakiye ile iftar vakti! 2020 Şanlıurfa ve Diyarbakır’da sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur ve iftar sofraları kurulmaya başlandı. Ramazan ayında oruç tutacak olan vatandaşlar Ramazan imsakiye vakitlerini araştırıyor. ve 'da yaşayan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan sahur ve iftar saatlerine bakıyor. Yine ibadetlerle dualarla geçirilecek olan Ramazan ayında 2020 Şanlıurfa ve Diyarbakır sahur- iftar vaktini Diyanet açıkladı. Buna göre Şanlıurfa ve Diyarbakır'da sahur kaçta olacak ve iftar saat kaçta yapılacak? Sorusunun yanıtı belli oldu. Peki 2020 Ramazan imsakiyesine göre Şanlıurfa ve Diyarbakır'da sahur ve iftar saati kaçta? İşte bilgiler…

ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ!

On bir ayın sultanı Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur ve iftar saatleri merak ediyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 24 Mayıs 2020 Cuma günü başladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizden Şanlıurfa ve Diyarbakır'da sahur- iftar saati kaçta? Sorusunun yanıtı belli oldu. İşte Diyanet'in takvimine göre, Şanlıurfa ve Diyarbakır Ramazan imsakiyesini haberimizde bulabilirsiniz.

Şanlıurfa ve Diyarbakır imsakiye ile iftar vakti! 2020 Şanlıurfa ve Diyarbakır’da sahur ve iftar saati kaçta?

ŞANLIURFA SAHUR VE İFTAR VAKTİ: ŞANLIURFA İFTAR SAATİ KAÇTA?

'da mübarek Ramazan ayının ilk oruçları saat 19.15'te okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Şanlıurfa'da yatsı namazı saati ise 20.37

DİYARBAKIR'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ: DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

'da mübarek Ramazan ayının ilk oruçları saat 19.10'da okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Diyarbakır'da yatsı namazı saati ise 20.33

DİYARBAKIR'DA İFTARA NE KADAR KALDI? TIKLAYINIZ

ŞANLIURFA'DA İFTARA NE KADAR KALDI? TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şanlıurfa ve Diyarbakır imsakiye ile iftar vakti! 2020 Şanlıurfa ve Diyarbakır’da sahur ve iftar saati kaçta?

ORUCA NİYET NASIL EDİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).

Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şanlıurfa ve Diyarbakır imsakiye ile iftar vakti! 2020 Şanlıurfa ve Diyarbakır’da sahur ve iftar saati kaçta?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Şanlıurfa ve Diyarbakır imsakiye ile iftar vakti! 2020 Şanlıurfa ve Diyarbakır’da sahur ve iftar saati kaçta?
Şanlıurfa ve Diyarbakır imsakiye ile iftar vakti! 2020 Şanlıurfa ve Diyarbakır’da sahur ve iftar saati kaçta?
SON DAKİKA