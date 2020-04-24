Şanlıurfa ve Diyarbakır imsakiye ile iftar vakti! 2020 Şanlıurfa ve Diyarbakır’da sahur ve iftar saati kaçta?

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının gelmesiyle islam dünyası tatlı telaş yaşıyor. Bire bin kazandıran bu mübarek günlerde Müslümanlar yerine getirecekleri oruç ibadetine dair heyecanın yanı sıra merak imsakiye ile sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Bu bağlamda ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Şanlıurfa ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Diyarbakır sahur ve iftar vakitlerine yönelik detaylı araştırmalar bugün itibarıyla hız kazanırken ''Şanlıurfa ve Diyarbakır sahur ve iftar saati kaçta?'' sorusuna yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan imsakiyesinde 2020 Şanlıurfa ve Diyarbakır sahur- iftar saati belli oldu. İşte, 2020 Ramazan imsakiye takvimiyle birlikte Şanlıurfa ve Diyarbakır iftar saati vakitleri…