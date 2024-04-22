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Şanlıurfa’da yasak aşk cinayeti: Eski sevgilisi ile ilişkisini öğrendi önce öldürdü sonra yaktı!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
16:14
Şanlıurfa’da yasak aşk cinayeti: Eski sevgilisi ile ilişkisini öğrendi önce öldürdü sonra yaktı!
Şanlıurfa'da bahçesindeki konteynerde çıkan yangında Şakir Topçu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Yürütülen soruşturmada kan donduran detaylara ulaşıldı. Gözaltına alınan arkadaşı Adem Güzey ifadesinde cinayetin tüm detaylarını anlattı.