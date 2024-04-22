Şanlıurfa’da yasak aşk cinayeti: Eski sevgilisi ile ilişkisini öğrendi önce öldürdü sonra yaktı!

TABANCAYLA ÖLDÜRÜP, CESEDİNİ TAŞIDIĞI KONTEYNERİ ATEŞE VERMİŞ

Adem Güzey, jandarmadaki sorgusunda Şakir Topçu'yu öldürdüğünü itiraf etti. Şakir Topçu ile eski arkadaş olduklarını anlatan Güzey, "Ben galericilik yapıyorum ve aynı bölgede Şakir Topçu ise araçlara koltuk döşeme işi yapıyor. Aynı bölgede esnaf olduğumuz için arkadaşlığımız vardı. Ben eşimden uzun süre önce ayrıldım.