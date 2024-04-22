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Haberler Yaşam Şanlıurfa’da yasak aşk cinayeti: Eski sevgilisi ile ilişkisini öğrendi önce öldürdü sonra yaktı!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 16:14

Şanlıurfa’da yasak aşk cinayeti: Eski sevgilisi ile ilişkisini öğrendi önce öldürdü sonra yaktı!

Şanlıurfa'da bahçesindeki konteynerde çıkan yangında Şakir Topçu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Yürütülen soruşturmada kan donduran detaylara ulaşıldı. Gözaltına alınan arkadaşı Adem Güzey ifadesinde cinayetin tüm detaylarını anlattı.

DHA
Şanlıurfa’da yasak aşk cinayeti: Eski sevgilisi ile ilişkisini öğrendi önce öldürdü sonra yaktı!

Kan donduran olay Şanlırfa'nın Sancak Mahallesi'nde 19 Nisan'da yaşandı. Şakir Topçu'nun bahçesindeki konteyner ve otomobilinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü. Ekiplerin yaptığı incelemede, konteynerde Şakir Topçu'nun cansız bedeni bulundu. Topçu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Şanlıurfa’da yasak aşk cinayeti: Eski sevgilisi ile ilişkisini öğrendi önce öldürdü sonra yaktı!

VÜCUDUNDAN ÇOK SAYIDA KURŞUN ÇIKTI

Otopside Şakir Topçu'nun vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlendi. Jandarmanın yangında zarar gören otomobilde yaptığı incelemede ise boş kovanlara rastlandı.

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Şanlıurfa’da yasak aşk cinayeti: Eski sevgilisi ile ilişkisini öğrendi önce öldürdü sonra yaktı!

Güzergah üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, Şakir Topçu'nun olay günü otomobilinde bir kişi daha bulunduğunu belirledi.

Şanlıurfa’da yasak aşk cinayeti: Eski sevgilisi ile ilişkisini öğrendi önce öldürdü sonra yaktı!

TAKSİ İLE KAÇMIŞ

Ekipler, yangının çıktığı saatte, bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonuna bir kişinin yalnız geldiği ve ardından taksi ile ayrıldığını saptadı. Ekipler, bu kişinin Şakir Topçu ile arkadaşı Adem Güzey olduğunu tespit etti. Güzey, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da yasak aşk cinayeti: Eski sevgilisi ile ilişkisini öğrendi önce öldürdü sonra yaktı!

TABANCAYLA ÖLDÜRÜP, CESEDİNİ TAŞIDIĞI KONTEYNERİ ATEŞE VERMİŞ

Adem Güzey, jandarmadaki sorgusunda Şakir Topçu'yu öldürdüğünü itiraf etti. Şakir Topçu ile eski arkadaş olduklarını anlatan Güzey, "Ben galericilik yapıyorum ve aynı bölgede Şakir Topçu ise araçlara koltuk döşeme işi yapıyor. Aynı bölgede esnaf olduğumuz için arkadaşlığımız vardı. Ben eşimden uzun süre önce ayrıldım.

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