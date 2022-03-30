Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 30 Mart 2022 MPİ Milli Piyango ile Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından gerçekleştirilen şans oyunlarında her gün heyecanlı bir bekleyiş var. Bugünün beklenenlerinden biri de Şans Topu çekiliş sonuçları. Bilet sahipleri "Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularını gündeme almış durumda. Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri çekilen Şans Topu çekiliş sonuçları için gözler MP TV'de. Peki, MPİ Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 30 Mart Şans Topu sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı…